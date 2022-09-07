«النهائي الأفريقي».. موعد مباراة الجزائر والمغرب كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الجزائر والمغرب ، يسدل الستار أخيرًا على منافسات بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة لعام 2022 ، والتي استضافتها دولة الجزائر خلال الفترة ما بين 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري، حيث يحتضن ملعب عبد الكريم كروم في مدينة السيق الجزائرية، فعاليات المواجهة الأفريقية الثامنة في الموسم الحالي من المونديال العربي ، والتي تجمع منتخبا المغرب والجزائر ، والتي ستسفر بلا شك عن بطل جديد للمسابقة، فيما سيحظى الطرف الخاسر بمركز ثاني هو الأول في تاريخه.

قبل الخوض في التفاصيل، نشير إلى أننا سنتناول خلال السطور المقبلة، أبرز المعلومات والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الجزائر والمغرب والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الفريقين قبل نهائي كأس العرب للناشئين 2022 ، علاوة على تاريخ مشاركات المنتخبين وإنجازاتهما في البطولة، وأخيرًا تاريخ مواجهات الجزائر والمغرب .

مباراة الجزائر والمغرب

إذن ستكون الجماهير العربية على موعد مع ديربي شمال أفريقي مثير ، يجمع الخصمين اللدودين المغرب والجزائر .

حيثما تنحى الخلافات السياسية جانبًا، كما كان الحال مع مواجهة الفريقين في ربع نهائي مونديال العرب للكبار 2021 .

يطمح من خلالها المنتخب الجزائري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ، من أجل الظفر بلقب تاريخي.

في مقابل، رغبة مغربية في مواصلة التحدي والنتائج المتميزة في من Arab Cup U-17 2022 .

من أجل التتويج بلقب – على الورق ونظريًا – يعتبر هو الأقرب لتحقيقه.

فيما يلي نستعرض قائمة المنتخبات الـ15 المشاركة في البطولة وأبرز إنجازاتها:

وهذا سجل الأدوار النهائية من النسخ الثلاث السابقة في كأس العرب دون 17 عامًا :

المنتخب الجزائري

مع أصحاب الأرض ومستضيف البطولة، منتخب الجزائر تحت 17 سنة نستهل تغطيتنا للنهائي المرتقب.

حيثما قدم الفريق مشاركة ثالثة مميزة، لاسيما على مستوى الدور الأول “دور المجموعات”.

إذ تمكن رفقة المنتخب المصري من حصد العلامة الكاملة.

غير أن الفراعنة الصغار يتفقون على مستوى صافي الأهداف برصيد (17) هدفًا، وبفارق 7 أهداف عن أصحاب الديار.

كان Algeria national under-17 football team قد نجح في التغلب على السودان والإمارات.

وذلك بعدما حقق أحد أكبر النتائج في البطولة أمام فلسطين في الافتتاح.

وفي ربع النهائي، تمكن من العبور من أمام المنتخب التونسي بصعوبة بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).

إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعلى غرار دور الثمانية، تخطى الخضر شقيقهم المنتخب السعودي من مواليد 2006 م بركلات الترجيح.

عندما تغلب عليه بنتيجة (5-4)، عقبل انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي (0-0).

تاريخيًا، شارك محاربو الصحراء في نسختي 2011 و2012 من مونديال العرب لمنتخبات الناشئين.

في المشاركة الأولى، حصل على المركز الرابع، بعد الخسارة من السودان (1-2).

بينما خرج من الدور الأول في الثانية، بعد خسارتين من أمام اليمن (0-3) والمغرب (0-2).

المنتخب المغربي

على الجانب الآخر، يطمح منتخب المغرب تحت 17 سنة في مواصلة نتائجه، بل ومفاجآته في المنافسات.

والتي بدأت من الدور الأول، والذي تجاوزه من المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

حيثما حصد 6 نقاط وصافي (1) هدف.

بعد أن خسر من العراق في اللقاء الافتتاحي من أمام العراق.

قبل أن ينجح Morocco national under-17 football team في التعويض بانتصارين متتالين ضد موريتانيا (1-0) وجزر القمر.

وفي الإقصائيات، استطاع أسود الأطلسي الإطاحة بأحد أفضل منتخبات الموسم الرابع، وهو المنتخب المصري من المربع الذهبي.

وذلك بعد فوز مثير في الدقائق العشر الأخيرة بنتيجة (2-0).

أما في دور قبل النهائي، فتمكن بـ”الخبرة النسبية” من الإطاحة بالمنتخب اليمني.

على الصعيد التاريخي، يتفوق المنتخب المغربي دون 17 عامًا على منافسه في المباراة النهائية.

خاصة مع نجاح الأسود في الحصول على الميدالية البرونزية.

بعدما تغلب على النسور اليمنيين بهدف نظيف، في لقاء تحديد المركز الثالث، ببطولة 2012.

تاريخ مواجهات الجزائر والمغرب

على مستوى المواجهات التاريخية التي جمعت Algeria vs Morocco ، ففي فئة منتخبات الناشئين تحت 17 سنة، التقى الفريقان في 13 مقابلة.

بينهم مواجهتين في كأس العرب.

فازت المغرب في 5 مباريات، بينما حققت الجزائر الفوز في 3 لقاءات.

فيما كان التعادل حاضرًا في 5 مواجهات خلال “الديربي المغاربي”.

أما عن الأهداف المسجلة في لقاءات الجزائر أمام المغرب ، سجل أسود الأطلسي 19 هدفًا، بينما أحرز المحاربون 14 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ مواجهات الجانبين ، فكانت فوز المغرب (5-2).

وذلك خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة لعام 2018.

وقد مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ المغرب ضد الجزائر في تاريخ لقاءات الجارين.

لكن أكبر انتصار حققته الجزائر ضد المغرب ، جاء بنتيجة (3-1).

وهو ما حدث خلال بطولة شمال افريقيا لأقل من 18 سنة لعام 2009.

موعد مباراة الجزائر والمغرب والقنوات الناقلة

أخيرًا من المقرر إقامة نهائي كأس العرب للناشئين 2022 ، مساء الخميس، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت المغرب والجزائر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الجزائر والمغرب ، فلم يعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) عن القيادة التحكيمية للمواجهة بعد.

ستقوم القناة السادسة الجزائرية ( المعتمدة رسميًا من قبل اتحاد كرة القدم العربي ) بتغطية الحدث، إلى جانب شبكة القنوات السعودية عبر إحدى قناتي KSA Sports 1 HD و KSA Sports 2 HD ، فضلًا عن قنوات الكأس الرياضية القطرية .

بالإضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية 1 – AD Sports وقناة الشارقة الرياضية الإماراتية Sharjah Sports HD وقناة دبي الرياضية ، وكذلك القناة الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport و القناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD .

وحول معلق مباراة الجزائر والمغرب ، فلم تكشف أيًا من القنوات الناقلة بعد عن طاقم التعليق على المباراة النهائية .

الخاتمة

في النهاية، استعرضنا سويًا جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة المغرب والجزائر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة وطريق المنتخبين نحو نهائي الكأس العربية لمنتخبات الناشئين 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات المغرب والجزائر .