al-Hilal vs al-zamalek.. متى موعد توقيت مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل و القنوات الناقلة ؟

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عمر شويل - جدة متى موعد توقيت مباراة الهلال والزمالك القادمة في كأس لوسيل ؟. حيث تترقب الجماهير المصرية والسعودية القمة النارية التي تجمع بين فريق الهلال ضد الزمالك في اللقاء الذي سيقام على ستاد ملعب لوسيل الذي يستضيف منافسات البطولة العالمية 2022. ويستعد الهلال السعودي بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة. لمواجهة الزمالك المصري المتوج بلقب بطل الدوري المصري الممتاز. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة الهلال والزمالك القادمة في كأس لوسيل والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل

سيكون توقيت مباراة الهلال والزمالك القادمة في كأس لوسيل مساء يوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري 2022. حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. في حين سيكون توقيت المباراة حسب التوقيت المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات فسيكون الموعد في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك القادمة ؟

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك القادمة في كأس لوسيل هي قناة الكأس القطرية. والتي أعلنت مسبقًا عن نقلها لمباريات كأس لوسيل والتي يأتي من ضمنها مباراة الهلال ضد الزمالك. وذلك من خلال قنواتها المفتوحة التي تنقل أحداث اللقاء مجانًا دون تشفير. بالإضافة إلى ذلك فمن المقرر أن يتم بث مباراة الهلال والزمالك أيضًا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

مباراة الهلال والزمالك القادمة

تعتبر مباراة الهلال والزمالك القادمة من اللقاءات المثيرة التي تترقبها الجماهير العربية في منافسات كأس لوسيل. حيث تجدر الإشارة إلى أن الهلال السعودي تقابل أمام الزمالك المصري في أربعة مباريات سابقة. وخلال هذه المباراة نجح الزعيم الأزرق في الفوز أمام الملكي الأبيض في مباراة واحدة بينما نجح الزمالك في الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

مباراة الهلال القادمة

وفي إطار الاستعدادات لمباراة الهلال والزمالك القادمة فقد توجه الفريق الكروي لنادي الزعيم يوم الأربعاء إلى مدينة الدوحة بقطر استعدادًا لمواجهة الملكي الأبيض في كأس سوبر لوسيل. حيث من المقرر أن يعقد المدير الفني لنادي الهلال مؤتمرًا صحفيًا خلال يوم الأربعاء للوقوف على الاستعدادات اللازمة لمواجهة الزمالك فيما يعقبه بعد ذلك المران الأخير للفريق.

قائمة الزمالك أمام الهلال في كأس سوبر لوسيل

وفي سياق ذلك أعلن المدرب الفني لنادي الزمالك “جوسفالدو فيريرا”. تشكيلة الفريق لمواجهة الهلال السعودي والتي ضمت 23 لاعبًا هم كالتالي: