نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يقود الريدز.. موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2022 الليلة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآن كل المهتمين بالأحداث الرياضية، والكروية على وجهٍ أدق عن موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا حيث يتابعه كل عشاق متابعة المنافسات الرياضية الكروية الأوروبية، وفيما يلي نقدم معلومات حول موعد انطلاقة صافرة الحكم لبدء المباراة ما بين الفريقين، مع بيان تشكيلة كلا الفريقين، مع ذكر أهم المعلومات حول القنوات الناقلة لحقوق البث الحصري لهذه المباراة.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بالنسبة لموعد بداية وانطلاق المباراة ما بين فريقي ليفربول ونابولي فسيكون بالتحديد اليوم الأربعاء 7 من شهر سبتمبر لعام 2022، بتمام التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، بينما موعدها وفق توقيت مكة بالمملكة العربية السعودية فسيكون في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ومن المعروف أن فريق نابولي قد حل بالمركز الثاني، ويمتلك عدد 11 نقطة، وفرق نقاطه عن المركز الأول بلغ نقطتين فقط، وستنطلق تلك المباراة ضمن الفعاليات الخاصة بالجولة الأولى لدوري أبطال القارة العجوز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي الإيطالي

مجموعة القنوات الخاصة بفضائيات بي إن سبورتس تمتلك حقوق البث الحصرية لمباريات دوري الأبطال الأوروبي.

بث مختلف المباريات سيكون من داخل أرض الملعب.

نقل المباريات سيكون بأعلى مستوى من الدقة والجودة، مع نقل جميع فعاليات، وأحداث المباراة دون تقطيع في إشارة البث.

من المقرر أن يتم عرض المباراة تحديدًا بقناة بي إن سبورت بريميو الأولى.

تشكيلة فريقي ليفربول ونابولي

بالنسبة لتشكيلة فريق ليفربول، فستكون كما يلي:

يلعب الفريق تحت قيادة مدربه الفني يورج كلوب، وقد حدد لحراسة المرمى اللاعب أليسون بيكر. خط الدفاع يشمل ألكسيندر أرنولد، واللاعب فيرجيل فان دايك، واللاعب جوميز. في خط الوسط اللاعب هارفي أيلوت، واللاعبين فاينهو وجيمس ميلنر. بخط الهجوم اللاعبين لويس ديز، وفيرمينو، ومحمد صلاح.

بالنسبة لتشكيلو نابولي اليوم، فستكون كالتالي:

بحراسة المرمى يقف اللاعب ألكس ميريت لحماية المرمى. في منطقة خط الدفاع دي لوزرينيز، واللاعب أمير رحماني، وكيم جاي، واللاعب ماريو روي. في خط الوسط يقف بيوتر زيلينسكي، واللاعبين لوبوتكا، وزامبو. بمنطقة خط الهجوم يوجد ماتيو بوليتانو،واللاعبين فيكتور أوسيمين، وخفيتشا.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 على النايل سات