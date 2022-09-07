كشريدة ينتقل الى بطولة اليونان

بعد أن فسخ عقده مع فريق سالارنيتانا الايطالي ، قرر اللاعب التونسي وجدي كشريدة خوض تجربة في البطولة اليونانية بعد توقيع عقد لمدة موسمين مع فريق اتروميتوس الناشط في الدرجة الاولى.

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