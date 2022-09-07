نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يلتقي فريق ليفربول مع نظيره نابولي، وذلك ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، في هذا المقال سوف نتحدث عن موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة تابعوا معنا.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا المجموعة الأولى

يلتقي فريق ليفربول ضد فريق نابولي الإيطالي وذلك من المقرر في يوم الأربعاء الموافق ٧ من شهر سبتمبر الحالي، وذلك على استاد دييجو أرماندو مارادونا، و ستنطلق المباراة ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا المجموعة الأولى وذلك في الساعة التاسعة مساءاً وذلك بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا المجموعة الأولى

من خلال الأسطر التالية سوف نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي هي:

قناة beIN Sports 1.

قناة BT Sport 1 HD.

قناة beIN Sports HD1 English.

حيث أن القرعة أوقعت ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المجموعة الأولى، حيث تضمن المجموعة الأولى كلاً من فريق نابولي الإيطالي و فريق ورينجرز الاسكتلندي وفريق أياكس أمستردام الهولندي.

ليفربول يبحث عن فرصة للفوز من خلال فريق نابولي

يسعى فريق ليفربول للفوز على فريق نابولي من أجل محو آثار النتائج السلبيّة التي حصل عليها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب تعادل الفريق أمام إيفرتون بدون أهداف وذلك يوم السبت الموافق ٣ من شهر سبتمبر الجاري، حيث أن فريق ليفربول يحتل المركز السابع برصيد تسع نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنه حقق فوزين وذلك مقابل ثلاث هزيمة وتعادلات.

حيث أن فريق ليفربول يسعى في الفوز على فريق نابولي الإيطالي من أجل الحصول على ثلاث نقاط وذلك بقيادة يورجن كلوب الألماني المدير الفني للفريق، ونجم الفريق اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، من أجل مصالحة جماهيره و ليضمن تأهله مبكراً، ولكي يتصدر المجموعة، من أجل أن يلاقي قرعة سهلة في دور ال ١٦ في الدوري الأوروبي