أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 1): برنامج مباريات الاربعاء والنقل التلفزي

تدور اليوم الاربعاء 7 سبتمبر، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي: أجاكس - غلاسكو رينجرز (س17 و45 دق) بي ان بريميوم1

آينتراخت فرانكفورت - لشبونة (س17 و45 دق) بي ان بريميوم2

نابولي - ليفربول (س20) بي ان بريميوم1

أتلتيكو مدريد - بورتو (س20) بي ان اكسترا2

كلوب بروج - بايرن ليفركوزن (س20) بي ان سبور الفرنسية6

برشلونة - فيكتوريا بلزن (س20) بي ان بريميوم3

انتر ميلانو - بايرن مونيخ (س20) بي ان بريميوم2

توتنهام - مارسيليا (س20) بي ان اكسترا1

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