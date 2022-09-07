"عرض جديد".. قرار مفاجئ من فيريرا بشأن ايمن حفني

الزمالك يوجه الشكر لايمن حفني

ووجه الزمالك الشكر لأيمن حفني على مشواره مع الفارس الأبيض خلال السنوات الماضية ليرحل عن الفريق ولكن قرر الزمالك اصطحابه إلى رحلة الفريق لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبلة.

قرار جديد بشأن مصير ايمن حفني

واكدت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا اتخذ قرارا بشأن مصير ايمن حفني، حيث قررت الإدارة عرض منصب بقطاع الناشئين على ايمن حفني.

موعد مباراه الزمالك والهلال السعودي فى كأس لوسيل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الهلال السعودي يوم 9 من شهر سبتمبر فى كأس سوبر لوسيل فى قطر، على ملعب يتسع ل80 ألف مشجع وهو من أكبر ملاعب ستستضيف كأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن عن ضم كلا من ابراهيم نداي وزكريا الوردي لاعب الرجاء المغربي، ومد تعاقد أحمد السيد زيزو ومحمد أشرف روقا، كما أكد مرتضى منصور رئيس النادي أن هناك صفقات قادمة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.