محدش يلوي دراعي.. الخطيب يتراجع عن ضم دينامو الدوري المصري بسبب " الأستغلال "

الخطيب يرفض مغالاة فيوتشر وينسحب من صفقة بوبو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الكابتن محمود الخطيب قد رفض المغالاة التي قامت بها إدارة نادي فيوتشر للتفريط في خدمات اللاعب محمد رضا بوبو متوسط ميدان الفريق للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت بعض المصادر المقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي أن إدارة فيوتشر قامت بمحاولة إستغلال الظرف الطارئ الذي يمر به المارد الأحمر والحصول على خدمات الثلاثي حسام حسن وكريم فؤاد ومحمد محمود بشكل نهائي للموافقة على انتقال بوبو

ولم تقتصر الأسماء على ذلك الحد فحسب بل طلب فريق نادي فيوتشر استعارة الثلاثي أحمد رمضان بيكهام والعربي بدر وأشرف عبدالرحمن مانو.

ورفض النادي الأهلي كل هذه الأمور ورأى الخطيب أن هناك محاولة من أجل الحصول على كم مبالغ فيه من اللاعبين مقابل لاعب واحد فقط لذلك تراجع عن تلك الفكرة.

يُذكر ان النادي الأهلي يمني النفس بميركاتو ناري وضم مجموعة من اللاعبين المميزين لضمان المنافسة على لقب الدوري المصري الذي فقده الفريق خلال الموسمين الماضيين لصالح نادي الزمالك والتتويج بلقب دوري الأبطال.