صفقات نارية.. فرج عامر يكشف صفقات الأهلي الجديدة وميدو يتوقع مفاجأة بشأن المدرب

فرج عامر: النادي الأهلي تعاقد من 5 صفقات

وأعلن فرج عامر أن النادي الأهلي تعاقد من 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، وكتب فرج عامر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الأهلي سيتعاقد مع 5 صفقات سوبر، رغم إعلانه التوقف عن الصفقات المحلية، وأبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلي مصطفى شلبي، وشادي حسين، وعادل ميسي ومحمود حمادة الذين انتهى منهم بالفعل، إلا أنا هناك شيئا من السرية والحذر، وسيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

أسامة حسني: النادي الأهلي أنهى صفقاته للموسم المقبل

ويسعى النادي الأهلي إلى حسم ملف المدير الفني للنادي الأهلي بعدما وجه مجلس إدارة النادي الشكر للمدير الفني السابق ريكاردو سواريز، الذي رحل عن صفوف الفريق الأول بعد مباراة سيراميكا، وفي السياق ذاته أعلن أسامة حسني الإعلامي بقناة الأهلي أن النادي الأهلي أنهى صفقاته للموسم المقبل، وسيتم الإعلان عن تلك الصفقات خلال الساعات القليلة المقبلة.

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ميدو: المدرب الجديد للأهلي سيكون مفاجأة للجماهير المصرية

وفي السياق ذاته أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو، ليطمئن جماهير النادي الأهلي أن المارد الأحمر أنهى بالفعل ملف المدرب الجديد، موضحا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: المدرب الجديد للنادي الأهلي سيكون مفاجأة للجماهير المصرية.

#المدرب_الجديد للاهلي مدرب كبير..اسمه هيكون مفاجأه للجمهور المصري!! — Mido (@midoahm) September 6, 2022

ويتفاوض النادي الأهلي مع 3 مدربين أبرزهم مدرب بوروسيا دورتموند، ماركو روزه، ومدرب أولمبياكوس اليوناني بيدرو مارتينيز، إلى جانب ما تردد عن فتح مفاوضات مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر.