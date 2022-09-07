انت الان تتابع خبر باسم مرسى على رادار الاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخل باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا اهتمامات الاتحاد السكندرى فى الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصا بعد النقص الذى عانى منه سيد البلد فى هذا المركز بالموسم المنقضى ومشكلة الفريق التى ظهرت واضحة فى الخط الأمامى مع تكرار إصابات الأنجولى مابولولو المهاجم الوحيد فى صفوف زعيم الثغر.



وبدأت لجنة الكرة بسيد البلد بالتحرك فى هذا الاتجاه والبحث عن لاعب سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق فى هذا المركز، خصوصاً أنهم يعكفون على دراسة أكثر من صفقة لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها، وعلى رأسها باسم مرسى.



ويترقب باسم مرسى حسم مصيره مع فريقه فى الموسم الجديد خصوصاً بعد تلقيه أكثر من عرض فى الانتقالات الصيفية الجارية، حيث طلب اللاعب تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل خصوصاً بعد تعاقد إدارة سيراميكا مع القاطرة النيجيرية جون إيبوكا فضلاً عن عودة أحمد ياسر ريان.



فى سياق آخر أعلن أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلى، انتقاله بشكل رسمى إلى نادى سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد منح الاستغناء الخاص بالنادى لصالح نادى سيراميكا، وقال ريان: سعيد بتجربة سيراميكا وطموحهم تحقيق مركز متقدم في جدول الدوري خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه خرج ألتاي سبور التركي في الموسم الماضي بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا في الموسم قبل الماضي”.