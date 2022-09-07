انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح نظيره نابولي الإيطالي في الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم الموافق 7 سبتمبر 2022، على أرضية ملعب دييغو ارماندو مارادونا.

وتضم المجموعة الأولي لموسم 2022-2023 من دوري أبطال أوروبا كلاً من ليفربول ونابولي وأياكس ورينجرز.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا :