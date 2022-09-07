الحق أحجز الآن.. عبر رابط تذاكر مباراة الشباب والطائي دوري روشن الجولة 3 ticketmx

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عمر شويل - جدة رابط تذاكر مباراة الشباب والطائي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن 2023، أصبح من الروابط التي يتم البحث عنها اليوم من قبل جماهير الليوث، التي ترغب في دخول المباراة ومؤازرة الفريق لمواصلة بدايته الجيدة في الدوري، والفوز بنقاط المباراة الثلاث ومواصلة مطاردة الزعيم الهلالي الذي يخوض مباراة سوبر لوسيل ضد الزمالك في قطر الجمعة القادمة، يستقبل ملعب الشباب ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد، اللقاء المقرر له الخميس 2022/09/08 ضمن الجولة الثالثة، وفيما يلي الموعد وتفاصيل اللقاء ورابط التذاكر,

كان الشباب السعودي قد خاض مباراتين حقق فيهما الفوز وحصل على 6 نقاط، جعلته يحتل وصافة الترتيب بعد الهلال الذي لعب 3 مباريات ورصيده 9 نقاط، سجل لاعبو الشباب 7 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف في المباراتين، بينما منافسه الليلة فريق الطائي يحتل المركز الخامس في الترتيب بنفس الرصيد 6 نقاط، بعد أن حقق فوزين سجل 3 أهداف وأستقبل هدف، ويأمل بالخروج بنتيجة جيدة من ملعب الملز.

رابط تذاكر مباراة الشباب والطائي

الدخول على موقع بيع تذاكر مباريات نادي الشباب alshababfc.tickettmx.com. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبة للدخول. النقر على تسجيل دخول ثم تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة. تحديد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها وتحديد رقم المقعد. النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام. دفع قيمة التذكرة أون لاين لتأكيد الحجز ثم طباعة التذكرة والإحتفاظ بها.

أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد الطائي

حددت إدارة نادي الشباب أسعار التذاكر والتي تبدأ بتذكرة فئة 10 ريال للعائلات والأفراد، وهناك تذاكر فئة 300 ريال لكبار الشخصيات في المقصورة الرئيسية.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 2 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 3 التعاون 2 2 0 0 28 0:3 3 6 4 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 4 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 6 الاتحاد 2 1 1 0 28 0:3 3 4 7 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 8 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 9 النصر 2 1 0 1 28 1:1 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 2 0 1 1 28 2:1 -1 1 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء فغي دوري المحترفين في مباراتين فقط، كان الفوز من نصيب الليوث في مباراة بنتيجة ثلاثة دون رد، وفي المباراة الثانية كان التعادل سيد الموقف بنتيجة هدفين لكل فريق.

بطاقة المباراة