جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2022/2023

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عمر شويل - جدة الجدول ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2022/2023 حيث لا حدث ولا حديث الآن لعشاق كرة القدم في مشارق الأرض ومغاربها سوى عن بطولة دوري أبطال قارة اروربا التي تشهد هذا الموسم منافسة شرسة بين أقوى الأندية الأوروبية وتضم نخبة من ألمع نجوم كرة القدم على مستوى العالم ، ولاحقًا سوف يتم التطرق إلى ترتيب دوري أبطال أوروبا من حيث هدافين البطولة حتى الآن بالتفصيل.

ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 22/23

لقد انطلقت للتو بطولة دوري أبطال اوروبا لموسم 2022 / 2023م، في يوم الثلاثاء الموافق السادس من سبتمبر (أيلول) لعام 2022م [06/09/2022م]، وهي تضم هذا الموسم 32 فريق من أقوى الفرق الأوروبية بمرحلة (المجموعات) ولقد جاء ترتيب الهدافين في البطولة حتى الآن على النحو الموضح فيما يلي: