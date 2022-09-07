جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2022/2023

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عمر شويل - جدة الجدول ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2022/2023 حيث لا حدث ولا حديث الآن لعشاق كرة القدم في مشارق الأرض ومغاربها سوى عن بطولة دوري أبطال قارة اروربا التي تشهد هذا الموسم منافسة شرسة بين أقوى الأندية الأوروبية وتضم نخبة من ألمع نجوم كرة القدم على مستوى العالم ، ولاحقًا سوف يتم التطرق إلى ترتيب دوري أبطال أوروبا من حيث هدافين البطولة حتى الآن بالتفصيل.
ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 22/23
لقد انطلقت للتو بطولة دوري أبطال اوروبا لموسم 2022 / 2023م، في يوم الثلاثاء الموافق السادس من سبتمبر (أيلول) لعام 2022م [06/09/2022م]، وهي تضم هذا الموسم 32 فريق من أقوى الفرق الأوروبية بمرحلة (المجموعات) ولقد جاء ترتيب الهدافين في البطولة حتى الآن على النحو الموضح فيما يلي:
|ترتيب اللاعب
|اسم النادي
|عدد الأهداف
|[1] اللاعب كيليان مبابي
|نادي باريس سان جيرمان
|هدفين
|[1] اللاعب ماريان شفيد
|نادي شاختار
|هدفين
|[1] اللاعب إرلينج هالاند
|نادي مانشستر سيتي
|هدفين
|[4] اللاعب لوكا مودريتش
|نادي ريال مدريد
|هدف واحد
|[4] اللاعب جودي بيلينجهام
|نادي بوروسيا دورتموند
|هدف واحد
|[4] اللاعب فينيسيوس جونيور
|نادي ريال مدريد
|هدف واحد
|[4] اللاعب رافا سيلفا
|نادي بنفيكا الأوروبي
|هدف واحد
|[4] اللاعب فيل فودين
|نادي مانشستر سيتي
|هدف واحد
الهداف التاريخي للعرب في دوري أبطال أوروبا
[هو اللاعب المصري محمد صلاح برصيد 36 هدف على مدار 70 مبارة] حيث قد شهدت بطولة دوري أوروبا الرياضية عدد كبير من الهدافين التاريخيين الذين نجحوا في أحراز عدد كبير من الأهداف عبر التاريخ، ولقد جاء ترتيب هدافي البطولة منذ انطلاقها للمرة الأولى وحتى الآن كما يلي:
- اللاعب كريستيانو رونالدو (140) هدف وذلك على مدار 182 مباراة.
- اللاعب ليونيل ميسي (125) هدف.
- اللَّاعب روبرت ليفاندوفسكي (86) هدف.
- اللاعب كريم بنزيما (جزائري الأصل) سجل 84 هدف.
- اللاعب راؤول جونزاليس (71) هدف.
- اللّاعب رود فان نيستلروي (56) هدف.
- واللاعب توماس مولر سجل (52) هدف.
- اللاعب تيري هنري ؛ سجل (50) هدف.
- أما اللاعب ألفريدو دي ستيفانو فلقد سجل (49) هدف.
- وكل من اللاعب آندري شيفتشينكو واللاعب زلاتان إبراهيموفيتش؛ فلقد سجّل كل منهما في مشواره بالبطولة (48) هدف.
- اللاعب إيزيبيو واللاعب فيليبو إنزاجي سج كل منهما (46) هدف.
- وسجل اللاعب ديدييه دروجبا (44) هدف.
- واللاعب أليساندرو ديل بييرو (42) هدف.
- اللاعبين نيمار وسيرخيو أجويرو سجلا (41) هدف.
- اللاعبين محمد صلاح وفيرينتس بوشكاش سجل كل منهما (36) هدف.
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