ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على سيلتك

ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على سيلتكفاز ريال مدريد على مضيفه سيلتك الأسكتلندي 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على لايبزيغ الألماني 4 -1.

وسجل أهداف الريال فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد في الدقائق 56 و60 و77، إذ سجل الأخير أول أهدافه مع ريال مدريد في كل المسابقات منذ يناير الماضي.

واضطر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الريال لمغادرة ملعب المباراة بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء عقب تعرضه لإصابة في الركبة.

وفي المباراة الثانية، فاز شاختار دونيتسك على مضيفه لايبزيغ 4 – 1، وسجل أهداف شاختار ماريان شفيد في الدقيقتين 16 و58 وميخايلو مودريك في الدقيقة 76 ولاسينا تراوري في الدقيقة 85، فيما سجل هدف لايبزيغ محمد سيماكان في الدقيقة 57.