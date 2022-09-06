دورتموند يستهل مشواره بثلاثية في كوبنهاغن

دورتموند يستهل مشواره بثلاثية في كوبنهاغناستهل بوروسيا دورتموند الألماني مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بطريقة مثالية بفوزه العريض على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-صفر يوم الثلاثاء في دورتموند في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة وتضم المجموعة أيضا إشبيلية الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي اللذين يلتقيان لاحقا.

وكادت شباك دورتموند الفائز باللقب القاري مرة وحيدة عام 1997، تهتز بعد مرور 20 ثانية فقط لكن القائم تصدى لتسديدة قائد كوبنهاغن اليوناني زيكا. ومني دورتموند بضربة قوية باصابة مهاجمه الدولي البلجيكي ثورغان هازار في الدقيقة 22 وخروجه من ارضية الملعب.

واستغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليفتتح له قائده المخضرم ماركو رويس التسجيل بكرة بيسراه في اول تسديدة لفريقه على المرمى (35) ليرفع رصيده الى 22 هدفا في 57 مباراة خاضها في دوري الابطال.

ولم يكن كوبنهاغن قد نهض من هذه الكبوة حتى اضاف البرتغالي رافايل غيريرو الهدف الثاني بعد تبادله الكرة مع الاميركي جيوفاني رينا (42). واختتم الانجليزي الشاب جود بيلينغهام التسجيل لاصحاب الارض قبل نهاية المباراة بسبع دقائق من هجمة مرتدة سريعة.

يذكر ان بيلينغهام كان يخوض مباراته الرقم 17 في دوري الابطال، معادلا اكبر عدد من المباريات للاعب انجليزي لم يتخط العشرين من عمره الى جانب ثيو والكوت. وسجل فالك ينسن هدفا لكوبنهاغن لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (89).