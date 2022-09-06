دوري الأبطال: دينامو زغرب يُسقط تشيلسي
حقق فريق دينامو زغرب فوزاً ثميناً على حساب نظيره تشيلسي، بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.
وجاء هدف القاء الوحيد عن طريق ميسلاف اورسيتش في الدقيقة 13، بعد كرة وصلت الى اورسيتش، الذي انطلق بسرعته ودخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك.
وخلق دينامو زغرب بعض الفرص الخطيرة في الشوط الأول ولكن كيبا كان بالمرصاد، في حين افتقد للبلوز للمسة الأخيرة وخاصة في الشوط الثاني من اللقاء.
ورفع دينامو زغرب رصيده الى 3 نقاط في المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد تشيلسي بدون أي نقطة، في حين سيلعب ميلان ضد سالزبورج الليلة.
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