نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. انطلاق أولى مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال وسبب التوقف المرتقب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد بطولة دوري أبطال أوروبا هي الأبرز والأشهر من حيث الجماهيرية على مستوى العالم، نظرًا لمستوى المنافسة الخاص بهذه البطولة والتي يتواجد بها كبار أندية أوروبا، فقد كان الموسم الماضي موسم استثنائي للملكي ريال مدريد صاحب اللقب الذي حقق نتائج غير منطقية داخل هذه البطولة، فالجميع يبحث عن ما أسفرت عليه قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

قرعة دوري أبطال أوروبا

تم إجراء هذه القرعة يوم الخميس الموافق 25/8/2022، حيث أقيمت داخل مدينة إسطنبول بتركيا الساعة 6 بتوقيت مصر، وإليكم ما أسفرت عليه هذه القرعة بالصورة الآتية:

المجموعة الأولى يتواجد بها كل من نادي ليفربول، ونابولي، وأياكس، ورينجرز، وتعد هذه المجموعة سهلة نسبيًا لنادي ليفربول، والذي سيعد من المنافسين الأقوياء على هذه البطولة.

المجموعة الثانية يتواجد بها كل من نادي أتلتيكو مدريد، وبورتو، وليفركوزن، وكلوب بروج، ومن الواضح أن هذه المجموعة في صالح نادي أتلتيكو مدريد.

المجموعة الثالثة والتي تعتبر هي الأقوى من حيث مستوى التنافسية، حيث يتواجد بها كل من نادي بايرن ميونخ، وبرشلونة، والإنتر، ونادي فيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة يتواجد بها نادي اينتراخت، وتوتنهام، وسبورتج لشبونة، ومارسيليا.

المجموعة الخامسة يتواجد بها نادي ميلان، وتشيلسي، وسالزبورغ، ودينامو زغرب

المجموعة السادسة يتواجد بها صاحب اللقب ريال مدريد، وشاختار، وسيلتيك، وآر بي ليبزيج.

المجموعة السابعة يتواجد بها مان سيتي، وإشبيلية، ودورتموند، وكوبنهاغن.

المجموعة الثامنة يتواجد بها باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبنفيكا، وحيفا.

موعد انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

إليكم أبرز التفاصيل التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالصورة الآتية:

ستقام أولى المباريات يوم الثلاثاء 6/9/2022 بمباراة دينامو زغرب وتشيلسي.

ومن المتوقع أن البطولة ستتوقف مع جميع البطولات الأوروبية مع بداية شهر نوفمبر 2022، وذلك لبدء منافسات كأس العالم المرتقب بقطر 2022.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم أبرز التفاصيل التي تدور حول قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي تم إقامة حفل لها وتحصل اللاعب كريم بنزيما على أفضل لاعب في أوروبا، وتحصل على انشيلوتي أفضل مدرب في أوروبا، فقد كان بالفعل موسم استثنائي للملكي ريال مدريد.