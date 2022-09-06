نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتيك اليوم في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة للمباراة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ويبحث الملايين من متابعي وعشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة، حيث أنه من المقرر أن يتواجه فريق ريال مدريد مع نظيره سيلتك في مواجهة نارية مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة السادسة، وسوف تذاع المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/ أيلول.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة

أعلنت الكثير من المصادر الإعلامية موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي وفي التاسعة بتوقيت القاهرة، وتملك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الحقوق الحصرية لعرض المنافسات الخاصة بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.

كما يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23 عبر شبكة الإنترنت من خلال خدمتين، الأولى هي خدمة “بي إن كونكت” و الثانية خدمة “TOD”، والتي تنقل جميع مباريات البطولات في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات العالمية.

تابع موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة

تعرف عشاق كرة القدم في مصر والعالم وخاصة من متابعي كرة القدم الأوروبية موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر وهو موعد من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقين من اقوى الفرق الأوروبية وهما ريال مدريد وسيلتك، ومن المقرر أن يستضيف سيلتك الأسكتلندي مساء اليوم الثلاثاء فريق ريال مدريد على ملعب سيلتيك بارك وسط حضور جماهيري ضخم، ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أي غيابات في قائمة سلتيك قبل انطلاق مباراة ريال مدريد في مستهل مشوار الفريقين وسيكون الفريق كامل العدد، كما أنه من المتوقع أن يعتمد المدرب بوستيكوغلو على تشكيلة تتكون من هارت في حراسة المرمى، أوريلي وهاتيتي وماكغريغور في الوسط، و تايلور وينس وكارتر فيكرس ويورانوفيتش في منطقة الدفاع، و جوتا وجياكوماكيس وعبادة في منطقة الهجوم، تابعونا من خلال ها الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم باحداث المباراة بشكل حصري .