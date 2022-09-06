تفوق رونالدو على ميسى
يتصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الكروى الجديد 2022-2023 من المسابقة القارية.
وتنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات فى بطولة دورى أبطال أوروبا 2022-2023 بمواجهات نارية، على رأسها عندما يحل ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة، ضيفاً ثقيلاً على نظيره سيلتك الإسكتلندى، على ملعب سيلتك بارك، فى التاسعة مساءً، بالجولة الأولى من المجموعة السادسة.
بينما يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسى نظيره يوفنتوس الإيطالى فى التاسعة مساء أيضًا، على ملعب "بارك دى برانس"، فى الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، ويحل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفا على نظيره إشبيلية الإسبانى، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بالمجموعة السابعة، والتى تضم معهما أيضًا بوروسيا دورتموند الألمانى وكوبنهاجن الدنماركى.
ويستضيف فريق دينامو زغرب الكرواتى نظيره تشيلسى الإنجليزى فى السابعة إلا ربع مساء، ويلتقى ريد بول سالزبورج النمساوى مع ميلان الإيطالى فى التاسعة مساء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
وسجل رونالدو الذى يغيب عن النسخة الحالية من البطولة، ظهوره في 183 مباراة خلال مشواره بدوري الأبطال مع أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس.
ويعد رونالدو الأكثر مشاركة في دوري الأبطال عبر التاريخ، متفوقا على الحارس الإسبانى إيكر كاسياس الوصيف برصيد 177 مباراة، فيما يأتي النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الثالث برصيد 156 مباراة.
وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة فى تاريخ دوري أبطال أوروبا، كالتالى..
كريستيانو رونالدو – 183 مباراة
إيكر كاسياس – 177 مباراة
ليونيل ميسي – 156 مباراة
تشافى هيرنانديز – 151 مباراة
راؤول جونزاليس – 142 مباراة
كريم بنزيما - 142 مباراة
ريان جيجز – 141 مباراة
توماس مولر – 134 مباراة
اندريس انييستا – 130 مباراة
سيرجيو راموس – 129 مباراة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفوق رونالدو على ميسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.