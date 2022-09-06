تفوق رونالدو على ميسى

تفوق رونالدو على ميسىيتصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الكروى الجديد 2022-2023 من المسابقة القارية.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات فى بطولة دورى أبطال أوروبا 2022-2023 بمواجهات نارية، على رأسها عندما يحل ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة، ضيفاً ثقيلاً على نظيره سيلتك الإسكتلندى، على ملعب سيلتك بارك، فى التاسعة مساءً، بالجولة الأولى من المجموعة السادسة.

بينما يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسى نظيره يوفنتوس الإيطالى فى التاسعة مساء أيضًا، على ملعب "بارك دى برانس"، فى الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، ويحل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفا على نظيره إشبيلية الإسبانى، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بالمجموعة السابعة، والتى تضم معهما أيضًا بوروسيا دورتموند الألمانى وكوبنهاجن الدنماركى.

ويستضيف فريق دينامو زغرب الكرواتى نظيره تشيلسى الإنجليزى فى السابعة إلا ربع مساء، ويلتقى ريد بول سالزبورج النمساوى مع ميلان الإيطالى فى التاسعة مساء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل رونالدو الذى يغيب عن النسخة الحالية من البطولة، ظهوره في 183 مباراة خلال مشواره بدوري الأبطال مع أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس.

ويعد رونالدو الأكثر مشاركة في دوري الأبطال عبر التاريخ، متفوقا على الحارس الإسبانى إيكر كاسياس الوصيف برصيد 177 مباراة، فيما يأتي النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الثالث برصيد 156 مباراة.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة فى تاريخ دوري أبطال أوروبا، كالتالى..

كريستيانو رونالدو – 183 مباراة

إيكر كاسياس – 177 مباراة

ليونيل ميسي – 156 مباراة

تشافى هيرنانديز – 151 مباراة

راؤول جونزاليس – 142 مباراة

كريم بنزيما - 142 مباراة

ريان جيجز – 141 مباراة

توماس مولر – 134 مباراة

اندريس انييستا – 130 مباراة

سيرجيو راموس – 129 مباراة