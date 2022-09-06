نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي غداً الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2023 فريق ليفربول ضد نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز في أول مشوارهم في البطولة العريقة والتي تعتبر أقوى البطولات على مستوي العالم بعد بطولة كأس العالم، ويضم كلا الفريقين عدد من اللاعبين الجيدين أصحاب المهارات الكبيرة مثل اللاعب المصري محمد صلاح الذي حصل على هداف الدوري الإنجليزي العام الماضي، ويحظى فريق ليفربول بشعبية كبيرة في مصر منذ انضمام نجم منتخب مصر إليه.

موعد مباراة ليفربول ضد نابولي

يلتقي فريق ليفربول أمام نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وليبيا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب أفريقيا، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

تردد قناة beIN sports 1HD Premium الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي

سوف نتعرف معكم متابعينا على تردد القناة التي تنقل مباراة ليفربول أمام نابولي على القمر سهيل 1 وهو كما يلي:-

تردد القناة:- 11547.

معدل استقطاب القناة:- عمودي.

معدل الترميز:- 27500.

صحيح الخطأ ٢/٣.

إشارة إرسال البث:- DVB – S2.

تشكيل فريق ليفربول أمام نابولي

سوف يتكون فريق ليفربول ضد نابولي بقوامه الأساسي وهو كما يأتي:-

حراسة المرمى:- إليسون بيكر. خط الدفاع:- أرنولد وفان دايك وروبوتسون وجوميز. خط الوسط:- إليوت وفابينهو وميلنر. خط الهجوم:- محمد صلاح وفيرمينو ولويس دياز.

توقيت مباريات دوري أبطال أوربا

سوف نتعرف معكم على موعد مباريات بطولة دوري أبطال أوربا اليوم وغدًا وهى كما يأتي:-