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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يلتقي غداً الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2023 فريق ليفربول ضد نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز في أول مشوارهم في البطولة العريقة والتي تعتبر أقوى البطولات على مستوي العالم بعد بطولة كأس العالم، ويضم كلا الفريقين عدد من اللاعبين الجيدين أصحاب المهارات الكبيرة مثل اللاعب المصري محمد صلاح الذي حصل على هداف الدوري الإنجليزي العام الماضي، ويحظى فريق ليفربول بشعبية كبيرة في مصر منذ انضمام نجم منتخب مصر إليه.
موعد مباراة ليفربول ضد نابولي
يلتقي فريق ليفربول أمام نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وليبيا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب أفريقيا، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.
تردد قناة beIN sports 1HD Premium الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي
سوف نتعرف معكم متابعينا على تردد القناة التي تنقل مباراة ليفربول أمام نابولي على القمر سهيل 1 وهو كما يلي:-
- تردد القناة:- 11547.
- معدل استقطاب القناة:- عمودي.
- معدل الترميز:- 27500.
- صحيح الخطأ ٢/٣.
- إشارة إرسال البث:- DVB – S2.
تشكيل فريق ليفربول أمام نابولي
سوف يتكون فريق ليفربول ضد نابولي بقوامه الأساسي وهو كما يأتي:-
- حراسة المرمى:- إليسون بيكر.
- خط الدفاع:- أرنولد وفان دايك وروبوتسون وجوميز.
- خط الوسط:- إليوت وفابينهو وميلنر.
- خط الهجوم:- محمد صلاح وفيرمينو ولويس دياز.
توقيت مباريات دوري أبطال أوربا
سوف نتعرف معكم على موعد مباريات بطولة دوري أبطال أوربا اليوم وغدًا وهى كما يأتي:-
- بروسيا دورتموند يلتقي غدًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيجنال ايدونا بارك.
- يلتقي إشبيلية الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساء الغد بتوقيت القاهرة على استاد رامون سانشيز.
- سالزبورج ضد ميلان اليوم الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب سالزبورج.
- لايبزج ضد شاختار وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر على ملعب ريد بول أرينا لايبزج.
- باريس سان جرمان ضد يوفينتوس الساعة التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء.
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