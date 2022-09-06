نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة ريال مدريد وسيلتك “دوري أبطال أوروبا” والتشكيل المتوقع لريال مدريد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عبر موقعنا تغطية شاملة عن بطولة “الشامبيونزليج” ومنها معلق مباراة ريال مدريد وسيلتك، التي تقام على ملعب “سيلتك بارك”، وذلك ضمن فاعليات دوري أبطال أوروبا وفاعليات الجولة الافتتاحية من مباريات البطولة الأكبر في القارة الأوربية، والتي يسعى فيها النادي الملكي ريال مدرير للمنافسة بقوة للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

معلق مباراة ريال مدريد وسيلتك

تنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا، ويصحبنا معلق مباراة ريال مدير وسيلتك الاسكتلندي الرياضي الشهير “رؤوف خليف” الذي يحل معلقاً على فعاليات المباراة التي تبدأ في التاسعة مساءاً على ملعب “سيلتك بارك” ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال، على أن تذاع المنافسة على قنوات beIN Sports 2 HD Premium، كما تنطلق عبار شاشات قنوات Polsat Sport Premium 2 HD، Sky Sport Austria 3 HD.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتك الاسكتلندي

بعد أن استقرت مجموعة قنوات بي إن سبورتس على اسم معلق مباراة ريال مدير وسيلتك، ينفرد موقعنا بنشر التشكيل المتوقع لريال مدريد، وحسب ماذكرت شبكة “elespanol” فإن كريم بنزيما سيكون ضمن دكة الاحتياط، وذلك بعد غيابه عن تدريبات الفريق واغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار الجدل حول تواجده مع الفريق في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا، وسيكون التشكيل المتوقع كالتالي :

حارس المرمي: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيريلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ويدخل النادي الملكي ريال مدريد هذه المنافسة بمعنويات مرتفعة، حيث رغبته في الفوز واحتلال الصدارة بين المجموعات مبكراً، وذلك من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل ريال مدريد الصدارة في الدوري الإسباني بواقع رصيد 12 نقطة، وبعلامة كاملة بعد مرور 4 جولات من المنافسات.

وعلى صعيد أخر، يأمل نادي سيلتك الاسكتلندي الخروج بنتيجة إيجابية أمام النادي الملكي حامل اللقب البطولة الماضية، متسلحاً بالأرض والجمهور.

هذا وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، وذلك يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.