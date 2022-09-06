نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة. موعد مباراة الهلال والزمالك على كأس لوسيل 2022/09/09 والقنوات الناقلة اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كأس لوسيل أو السوبر المصري السعودي، أو أفتتاح أيقونة ملاعب كأس العالم، هنا موعد مباراة الهلال والزمالك اللقاء المرتقب، والذي من المتوقع أن يشهد حضور 80000 مشجع للكبيرين، فالجالية المصرية في قطر من أكبر الجاليات، ودائماً ما تقف خلف أنديتها في مباريات كرة القدم، بينما الجماهير السعودية سوف تزحف بالألف إلي قطر لمؤازرة الهلال، خاصة أن الزعيم الأسيوي له ذكريات مؤلمة مع الفرق المصرية، كان أخرها خسارته بالأربعة من الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في دولة الإمارات وفيما يلي الموعد وتفاصيل المواجهة.

موعد مباراة الهلال والزمالك

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.

22.00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة كأس لوسيل

أعلنت قنوات بي إن سبورت القطرية أنها سوف تنقل المباراة، عبر شاشة قناة بي إن المجانية المفتوحة حتى تتمكن الجماهير في العالم العربي من المحيط للخليج في مشاهدتها مجاناً، كما تنقل المباراة عبر قنوات الكأس القطرية أيضاً المفتوحة

تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل الذي يجمع بطلي مصر والسعودية، عن طرح تذاكر إضافية للجماهير الراغبة في دخول الأستاد ومشاهدة المباراة من الملعب، يمكن للجماهير الدخول على موقع fifa.com/ar/tickets، وشراء التذاكر الآن قبل نفاذ الكمية المطروحة للجماهير.

توقيت مباراة الهلال والزمالك

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي عن برنامج الفريق حتى يوم المباراة، حيث سيتوجه الفريق إلي العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء القادم الموافق 2022/09/07 ثم الخميس الاجتماع الفني للمباراة، وأيضاً التدريب الأخير ثم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

أستعدادات الزمالك لكأس لوسيل

فاعليات كأس سوبر لوسيل

أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة عن أقامة حفل غنائي للنجم المصري المطرب عمرو دياب، على هامش اللقاء حتى يكون يوم ممتع للجماهير التي ستحضر اللقاء الهام.

ما هي مكافأة كأس سوبر لوسيل

أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة أن الفريق الفائز بالكأس، سيحصل على جائزة مالية تقدر ب 1.5 مليون دولار، بينما الفريق الخاسر سيحصل على مليون دولار.

بطاقة اللقاء