نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل القنوات الناقلة والموعد والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث مشجعي كرة القدم عن موعد إذاعة والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل وذلك في يوم الجمعة المقبل، حيث أن فريق نادي الزمالك هو أشهر الأندية في جمهورية مصر العربية ولديه ملايين المشجعين داخل مصر والوطن العربي كما أن فريق الهلال السعودي هو واحد من أشهر الأندية العربية في المملكة العربية السعودية وبذلك فإن المباراة هي مباراة هامة جدًا وينتظرها الكثير من المشجعين.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي لكأس سوبر لوسيل

يتأهب مشجعي الساحرة المستديرة لواحدة من أهم المباريات العربية وهي مباراة فريق نادي الزمالك المصري أمام نظيره نادي الهلال السعودي في كأس السوبر لوسيل وذلك في يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2022م وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، بينما بتوقيت جمهورية مصر العربية فإن موعد المباراة يكون في تمام الساعة التاسعة مساءً وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نادي الزمالك المصري ونادي الهلال السعودي في كأس لوسيل

كشفت بعض المصادر الإعلامية عن القنوات الرياضية التي ستقوم بإذاعة وبث المباراة وهي مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية والقناة الرياضية السعودية وأيضًا قناة الكأس القطرية.

تردد قناة بي إن سبورتس الرياضية

تردد القناة هو 12604 ميجا هيرتز.

معامل ترميز القناة 27500 ومعدل الاستقطاب أفقي.

بينما معدل تصحيح الخطأ 3\2 وإشارة البث DVB-S2.

تردد قناة الكأس القطرية

تردد القناة هو 11919 على القمر الصناعي النايل سات.

معدل ترميز القناة 27500 ومعدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4\3 بجودة إتش دي.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الهلال في كأس لوسيل

أعلن المدير الفني لنادي الزمالك المصري البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل المتوقع لنادي الزمالك كتشكيل مبدئي والذي يكون فيه كل من محمود حمدي الونش في حراسة المرمى، بينما ف الهجوم سيف الدين الجزيري وفي خط الوسط إمكم عشور وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد عبد الغني بينما في الدفع حسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.