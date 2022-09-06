انت الان تتابع خبر الونش مودعاً عمر السعيد: نعم الأخ والصديق بتمنالك التوفيق وتستاهل كل خير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، رسالة إلى عمر السعيد مهاجم الفريق، وكتب الونش عبر حسابه الشخصي على انستجرام: شكرا يا عمر على كل الفترة الحلوة اللي عشتها في النادي، فعلا نعم الأخ والصديق بتمنالك التوفيق لأنك تستاهل كل خير.



رحل عمر السعيد مهاجم الزمالك عن صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي وتحديد 30 أغسطس الماضي، ولم يحضر اللاعب بداية التدريبات السبت عقب راحة 10 أيام استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي على كاس لوسيل .



ولم يجدد مسئولو الزمالك عقد عمر السعيد خاصة أنه خرج من حساباته خلال الفترة الماضية واعتمد فيها على التونسي سيف الدين الجزيري بشكل أساسي، ولم يشارك السعيد إلا لدقائق معدودة في آخر مباراتين بعدما حسم الفريق موقفه وحصل على لقب الدوري .



ويفاضل حاليًا اللاعب بين أكثر من عرض بأندية الدوري الممتاز للانتقال إليه بشكل رسمي في ظل امتلاكه العديد من العروض.