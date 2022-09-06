انت الان تتابع خبر هنتفرج ببلاش.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن فى المواجهة التى من المقرر أن تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ويرغب الفريق الكتالوني فى تحقيق بداية مميزة على المستوي الأوروبي بعدما أن تمكن من الظهور بصورة أكثر من رائعة على المستوي المحلي على الرغم من رحيل أوباميانج النجم الدولى الجابوني.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن
تقتصر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن على قناة TV8 Turkey والتى من المقرر أيضا أن تقوم بنقل مباراة ليفربول ونابولي والتى تعتبر من أبرز مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على الرغم من ظهور الريدز بصورة سيئة منذ بداية الموسم الحالى على عكس برشلونة الذى يعيش أفضل أحواله حاليا بالأخص أن ليفاندوفسكي ظهر بالصورة المتوقعة له من جانب عشاق فريقه الإسباني.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن
بسهولة يمكن إستقبال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن بالأخص أن القناة التركية الناقلة لهذه المواجهة يتم بثها على عدد من الأقمار الصناعية ولكن سنوضح حاليا التردد الخاص بالقمر الصناعى التركي بالأخص أنها لا تبث على نايل سات أو عرب سات جدير بالذكر أن قناة TV8 Turkey ستقوم بنقل مباراة أياكس أمستردام وجلاسكو رينجرز.
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الخطأ
|Turksat 1C
|12356
|7100 – أفقي
|2/3
|أسم القناة .. TV8 Turkey.