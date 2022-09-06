انت الان تتابع خبر معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع لكلاً من الفريقين والان مع التفاصيل

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

رياض - احمد صلاح - يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على خصمه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف ملعب حديقة الأمراء بباريس، مواجهة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط، من أجل السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق البطولة، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، ويفتقد يوفنتوس خدمات بول بوجبا وأنخيل دي ماريا، إلى جانب الحارس الأول فويتشيك تشيزني، ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ 16 نقطة، بعد مرور 6 جولات من البطولة، في حين يرى يوفينتوس أن الفوز على عملاق فرنسا فرصة جيدة لتصحيح مساره، واكتساب الثقة من أجل العودة للانتصارات من جديد.

من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس اليوم على ملعب “حديقة الأمراء” في تمام الأوقات التالية:

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

سوف تُذاع مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ترددقناة Bein Sport premium 1 الجديد

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11013.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

الجودة : HD.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

سوف يقوم بالتعليق على مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس المعلق حسن العيدروس.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيراتي، فيتور فيريرا، نونو مينديس.

خط الهجوم: ميسي، كيليان مبابي، نيمار.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام يوفنتوس