موعد مباراة مصر و رواندا فى نهائى بطولة أفريقيا لناشئى اليد

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رياض - احمد صلاح - يخوض منتخب مصر لناشئى كرة اليد مواجهة مهمة اليوم، الثلاثاء، فى نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى رواندا أمام صاحب الأرض، وسط طموح قوى فى حصد اللقب.

موعد مباراة مصر و رواندا فى نهائى بطولة أفريقيا لناشئين اليد



تقام مباراة مصر و رواندا فى نهائى بطولة أفريقيا التى تقام على ارض الخصم فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة



وتأهل منتخب مصر لناشئى كرة اليد إلى النهائى بالفوز على بوروندى بنتيجة 66 / 22 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة برواندا وتستمر حتى يوم 6 سبتمبر الجارى.



ونجح منتخب الناشئين فى التأهل لنصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول، بنتيجة 64/14 فى ثالث مواجهاته، ومن قبله على نظيره الرواندي بنتيجة 44/30 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ18.



ويترأس البعثة عاصم السعدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وأيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، ويرافقهم محمد إمام محلل الأداء الفنى.



ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ، مجدى ابو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محيى صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير إدارى والدكتور عمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.



وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى كلا من : يوسف وليد – يوسف ناجي – محمد اشرف – فيراس مروان – محمد وائل – أحمد تغيان – يوسف أحمد عبد الغني – معاذ عزب – محمد صلاح – محمد عبد الغني – عمر عدلان – احمد حسام – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – محمد عماد – محمد مؤمن – بلال ابراهيم.