نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث عن ترددات القنوات الناقلة للدوري السعودي، والتي يبحث عنها جماهير وعشاق الساحرة المستديرة، وعن موعد انطلاق المسابقة، ومن المحتمل أن تلقي البطولات السعودية في الموسم القادم اهتماماً خارجياً بشكل متزايد، وذلك بعد التدعيمات القوية التي قامت بها الأندية السعودية، على نطاق الأجهزة الفنية واللاعبين، والمنافسات الشرسة التي تخوضها الفرق.
تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي
نرصد لكم عبر موقعنا كيفية ضبط القنوات الناقلة للدوري السعودي، وذلك عبر اجهزة الاستقبال الخاصة بكم، من خلال الأقمار الصناعية الفضائية ويمكن ضبطها كالتالي:
- القمر الصناعي نايل سات
|اسم القناة
|قناة SSc السعودية الرياضية
|تردد القناة
|12523
|معدل الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|جودة المشاهدة
|HD
- القمر الصناعي عرب سات
|اسم القناة
|قناة SSc السعودية الرياضية
|تردد القناة
|11747
|معدل الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|جودة المشاهدة
|HD
وستواصل قنوات SSc الرياضية حصولها على كافة حقوق البحث المحلية لمدة 3 سنوات مقابل 900 مليون ريال، ومن المتوقع أن تحصل القناة على العديد من حقوق البث القارية والدولية، خلال الفترة المقبلة، مع تشفير إحدى القنوات على أن تكون متاحة داخل السعودية فقط، ومن المتوقع أن التشفير سيكون على شاشة قناة SSc7 فقط، وسيتم فتح باقي القنوات الأخرى، وتنويع مشاهدة الحقوق وفقاً للأهمية وإقبال الجماهير عليها.
كيفية مشاهدة القنوات الناقلة للدوري السعودي
يمكن للجماهير وعشاق كرة القدم مشاهدة القنوات الناقلة للدوري السعودي من خلال الأقمار الصناعية، كما ذكرنا بالأعلى، أو يمكن مشاهدتها عبر المنصات الإلكترونية التي تمتلك حقوق البث إلكترونياً من البث الحي للمواجهة، أو التغطية التحليلية خلال المواجهات.
وينتظر نقل فاعليات الدوري السعودي عبر 5 قنوات مختصة بكرة القدم السعودية، بالإضافة إلى نشرات القنوات الاخبارية المفتوحة للمشاهدين، كما يمكن مشاهدة الفاعليات عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على GOBX، ومنصة شاهد.
كما تتيح بعد المنصات الاخبارية الالكترونية عبر المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، نقل ومتابعة فاعليات الدوري السعودي للجماهير، وذلك من خلال تقديم كل مايخص الأجواء الجماهيرية والأندية، ومتابعة المباريات وصراع الهدافين.
ومن المقرر انطلاق مسابقة الدوري السعودي يوم 25 أغسطس 2022، ويبدأ بمباراة الفيحاء وضمك، وذلك عند الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.
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