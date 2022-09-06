القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة HD

اسم القناة قناة SSc السعودية الرياضية تردد القناة 11747 معدل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 جودة المشاهدة HD

وستواصل قنوات SSc الرياضية حصولها على كافة حقوق البحث المحلية لمدة 3 سنوات مقابل 900 مليون ريال، ومن المتوقع أن تحصل القناة على العديد من حقوق البث القارية والدولية، خلال الفترة المقبلة، مع تشفير إحدى القنوات على أن تكون متاحة داخل السعودية فقط، ومن المتوقع أن التشفير سيكون على شاشة قناة SSc7 فقط، وسيتم فتح باقي القنوات الأخرى، وتنويع مشاهدة الحقوق وفقاً للأهمية وإقبال الجماهير عليها.

كيفية مشاهدة القنوات الناقلة للدوري السعودي

يمكن للجماهير وعشاق كرة القدم مشاهدة القنوات الناقلة للدوري السعودي من خلال الأقمار الصناعية، كما ذكرنا بالأعلى، أو يمكن مشاهدتها عبر المنصات الإلكترونية التي تمتلك حقوق البث إلكترونياً من البث الحي للمواجهة، أو التغطية التحليلية خلال المواجهات.

وينتظر نقل فاعليات الدوري السعودي عبر 5 قنوات مختصة بكرة القدم السعودية، بالإضافة إلى نشرات القنوات الاخبارية المفتوحة للمشاهدين، كما يمكن مشاهدة الفاعليات عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على GOBX، ومنصة شاهد.

كما تتيح بعد المنصات الاخبارية الالكترونية عبر المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، نقل ومتابعة فاعليات الدوري السعودي للجماهير، وذلك من خلال تقديم كل مايخص الأجواء الجماهيرية والأندية، ومتابعة المباريات وصراع الهدافين.

ومن المقرر انطلاق مسابقة الدوري السعودي يوم 25 أغسطس 2022، ويبدأ بمباراة الفيحاء وضمك، وذلك عند الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.