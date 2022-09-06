انت الان تتابع خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2022..

ويلعب باريس سان جيرمان مع ويوفنتوس في الجولة الأولي من دور المجموعات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، على أرضية ملعب ارك دي برانس، حيث تضم المجموعة الأولي كلا من باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومكابي حيفا وبنفيكا البرتغالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا :