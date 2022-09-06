انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي.. لقاء العمالقة في كأس لوسيل والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث كثيراً عن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل وهو من المقرر له أن يقام في دولة قطر خلال الأيام القادمة، وهي من أكثر الأشياء الهامة التي جعلت جميع عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عنها.

وسوف يشارك الزمالك في أهم مواجهة عربية منتظره، وذلك لأنه بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الأخيرة، ويلعب الهلال السعودي أمامه بعدما حصل على دوري المحترفين السعودي.

وتقام المباراة وسط حضور جماهيري مميز في استاد لوسيل الذي سوف يحتضن الكثير من المباريات في نهائيات كأس العام 2022 الشتاء القادم، وهي تكون يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 الساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة والـ 9 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

وتبث المباراة على قناة الكأس القطرين المفتوحة، وتوفر تغطية شاملة بها الكثير من الفقرات المميزة، وشبكة قناة بي ان سبورت سوف تبث المباراة الزمالك والهلال السعودي، وهذا يكون بوجود نجوم خبراء تحليل الكرة المصرية والسعودية والتحكيم.