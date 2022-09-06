انت الان تتابع خبر سبب عدم حضور مرتضى منصور عزاء شقيقة الخطيب: أزلنا برقية العزاء من قناة الزمالك والان مع التفاصيل

سبب عدم حضور مرتضى منصور عزاء شقيقة الخطيب يكشفه لأول مرة

رياض - احمد صلاح - قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالكشف عن أنه تراجع عن تقديم واجب العزاء إلى الكابتن محمود الخطيب المدير الفني للنادي الأحمر، وهذا ما يبحث عنه الكثيرين حالياً.

وقال مرتضى منصور خلال العديد من التصريحات التليفزيونية على قناة الزمالك الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء، أن السبب هو منشور زوجته “إحنا كنا نجهز وفدًا محترماً من نادي الزمالك سيذهب لعزاء شقيقة محمود الخطيب، الذي أقيم مساء الأحد، المجلس بالكامل تقريباً كان سيذهب إلى العزاء”.

وتابع قائلاً “بعد المنشور الذي كتبته زوجة الخطيب على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لانقبل إلا من الأتقياء الأنقياء العزاء، لم نذهب لتقديم واجب العزاء، وكان ممكناً أرد ولكن أنا لو كنت رديت كانت ستحدث أزمة كبيرة، أنا كنت عاوز أقدم واجب العزاء وأنت رافض، لذلك أزلنا برقية العزاء من على القناة وصفحة الزمالك”.