انت الان تتابع خبر مدرب صربي يدخل دائرة ترشيحات تدريب الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كل يوم نسمع عن مدرب جديد دخل دائرة ترشيحات تدريب الأهلي، وذلك لخلافة المقال ريكاردو سواريش، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

تقارير تحدثت عن دخول المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ، دائرة ترشيحات تدريب الأهلي.

مصدر أكد أن المدرب الصربي قريب للغاية من تولي مهمة تدريب الأهلي في الموسم الجديد، وأن الإعلان الرسمي سيتم فور الانتهاء من كافة تفاصيل الاتفاق.

إدارة الأهلي عقدت جلسة اجتماع مع المدرب الصربي عبر تقنية فيديو كونفرانس، لتعرف عن قرب على المدرب.

نظرة على فلادان ميلويفيتش