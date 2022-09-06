نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة الكأس الرياضية المجانية Al Kass TV على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص الكثيرين من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة على البحث عن تردد قناة الكأس القطرية، والتي ستنقل المباراة المرتقبة للزمالك بطل الدوري المصري، والهلال السعودي، في نهائي كأس سوبر لوسيل، حيث ستبث المباراة عبر قناة الكأس القطرية، يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، في ملعب دولة قطر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءاً بتوقيت السعودية.

تردد قناة الكأس القطرية

تحرص إدارة القناة على تقديم تردد قناة الكأس القطرية الجديد، وذلك ليناسب الكم الهائل من المشاهدات الضخمة التي تصل إلا الملايين بشكل يومي، وذلك من أجل تقديم أعلى جودة في البث لجماهير الساحرة المستديرة وعشاق الرياضة، ويمكن ضبط التردد الجديد من خلال التالي:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11919 معدل الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 دقة المشاهدة HD القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 12245 معدل الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 دقة المشاهدة HD

قناة الكأس القطرية

يتنافس العديد من منصات الرياضة لتقديم أعلى جودة في البث لمشاهديها، ويأتي تردد قناة الكأس القطرية الجديد بما يتناسب مع المشاهدات العالية والضخمة التي تصل إلى ملايين المشاهدات بشكل يومي، وتعد قناة الكأس القطرية من أكبر المنافسين وأهمهم للقنوات الشهيرة بي إن سبورت، حيث تمكنت إدارة القناة من الحصول على حقوق البث لعدد كبير من الأحداث والفعاليات الرياضية، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، وتهتم ببث البطولات والدوريات الآسيوية والخليجية، وكانت انطلاقتها في 2006، باسم قناة الدوري والكأس، لتتحول بعد ذلك إلى مجموعة قنوات الكأس الرياضية.

وتعتبر قناة الكأس الرياضية هي الثاني في دولة قطر، حيث حصدت العديد من جوائز أفضل القنوات الرياضية في الخليج العربي، وحصولها على حقوق بث العديد من الفعاليت الرياضية الهامة كبث مباريات كأس العرب، بالإضافة لبثها كافة الفعاليات القطرية الرياضية.

برامج قناة الكأس القطرية

على تردد قناة الكأس القطرية الجديد، يبث مباراة نهائي كأس سوبر لوسيل، والتي يستعد فيها الزمالك لتقديم مباراة قوية أمام الهلال السعودي، والمقرر إقامتها في قطر يوم الجمعة 9 سبتمبر، في تمام الساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة، و9 مساءاً بتوقيت السعودية.

واستطاع نادي الزمالك تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الـ 14 في تاريخه الكروي، والثانية على التوالي بعد منافسة قوية مع الأهلى وبيراميدز، وفي الجانب الأخر استطاع فريق الهلال السعودي تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي وذلك بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة.