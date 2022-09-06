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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل .. اعرف موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تفاصيل مباراة الزمالك والهلال السعودي مع اقتراب موعد المباراة التي تعد ضمن فاعليات كاس لوسيل والتي يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي. حيث نوضح لكم زوارنا الكرام عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل التي تضم موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة بين الشقيقين الهلال السعودي والزمالك المصري. فتابعونا عبر الفقرات التالية.
موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي
من الجدير بالذكر أن كاس لوسيل يقام في دولة قطر على استاد لوسيل وذلك بمناسبة الافتتاح لمباريات كاس العالم بقطر 2022. حيث سيتم اقامة المباراة القوية بين الأبيض المصري الزمالك والزعيم السعودي الهلال أبطال الدوري في مصر والسعودية. في يوم الجمعة الموافق 9/9/2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية.
القنوات الناقلة للمباراة
تقام فاعليات المباراة على قناة الكأس القطرية المفتوحة ومن المشار أليه أن قناة الكأس القطرية تقدم افضل البرامج الرياضية المتنوعة. وذلك لما تحتويه تلك البرامج على محتوي فريد ومتميز للمشاهد كذلك تقدم التحليلات الرياضية بواسطة استوديو تحليلي يضم نخمة متميزة من كبار النقاد والمحللين الرياضيين. واليكم تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة.
|القمر الصناعي
|النايل سات
|معامل الترميز
|27500
|معامل الخطأ
|5/6
|الإستقطاب
|أفقي
|التردد
|11919
|القمر الصناعي
|العرب سات
|التردد
|12245
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الاستقطاب
|عمودي
|القمر الصناعي
|ساهيل سات
|التردد
|10770
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الاستقطاب
|افقي
علاوة على ما سبق ذكره فان قناة الكأس الرياضية المفتوحة ستوفر تغطية كاملة للمباراة. بما في ذلك ستتيح فقرات فنية متنوعة قبل المباراة تضم نخبة متميزة من نجوم كرة القدم.
وقد أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت مؤخرًا أنها ستعمل على بث فعاليات المباراة. مع نجوم مصريين وسعوديين من خبراء في تحليل كرة القدم وخبراء في التحكيم.
كأس لوسيل الزمالك والهلال السعودي
كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تعمل وراء تنظيم كأس لوسيل الممتاز عن توفير تذاكر إضافية.
حيث يواجه الأبيض المصري بطل الدوري بطل الدوري السعودي الهَلال المباراة على استاد لوسيل.
وقد حجز الهلال الفائز بلقب الدوري السعودي مقعده الأول في ترتيب المباراة بينما قام الأبيض المصري بحجز البطاقة الثانية بفوزه بلقب الدوري المصري.
ومن ثم يأتي ذلك مع افتتاح الاستعدادات لاستاد لوسيل بعد افتتاحه الأسبوع الماضي. على أن يتم منح الجوائز المالية للفائزين والوصيفين في هذه المباراة.
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