نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل .. اعرف موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل مباراة الزمالك والهلال السعودي مع اقتراب موعد المباراة التي تعد ضمن فاعليات كاس لوسيل والتي يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي. حيث نوضح لكم زوارنا الكرام عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل التي تضم موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة بين الشقيقين الهلال السعودي والزمالك المصري. فتابعونا عبر الفقرات التالية.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

من الجدير بالذكر أن كاس لوسيل يقام في دولة قطر على استاد لوسيل وذلك بمناسبة الافتتاح لمباريات كاس العالم بقطر 2022. حيث سيتم اقامة المباراة القوية بين الأبيض المصري الزمالك والزعيم السعودي الهلال أبطال الدوري في مصر والسعودية. في يوم الجمعة الموافق 9/9/2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة للمباراة

تقام فاعليات المباراة على قناة الكأس القطرية المفتوحة ومن المشار أليه أن قناة الكأس القطرية تقدم افضل البرامج الرياضية المتنوعة. وذلك لما تحتويه تلك البرامج على محتوي فريد ومتميز للمشاهد كذلك تقدم التحليلات الرياضية بواسطة استوديو تحليلي يضم نخمة متميزة من كبار النقاد والمحللين الرياضيين. واليكم تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة.

القمر الصناعي النايل سات معامل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6 الإستقطاب أفقي التردد 11919