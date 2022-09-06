نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري يلو وترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2022 وأخبار الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب دوري يلو وترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2022 وأخر أخبار الأهلي السعودي خاصة وأن الأهلي السعودي هبط من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، ويعاني الأهلي السعودي من نتائج سيئة في المباريات الأولى في دوري يلو، ويأمل عشاق الأهلي السعودي أن يتمكن الفريق من العودة من جديد إلى دوري المحترفين السعودي.

ترتيب دوري يلو

ننشر لكم ترتيب دوري يلو وترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2022 بشكل متجدد

الحزم ……. المركز الأول ……… 9 نقاط.

الأخدود ……… المركز الثاني …….. 6 نقاط.

الشعلة ……….. المركز الثالث ………… 6 نقاط.

الفيصلي ……… المركز الرابع …………. 6 نقاط.

الخلود ………. المركز الخامس ……….. 6 نقاط.

الساحل ……….. المركز السادس …………. 4 نقاط.

الأهلي السعودي ………. المركز السابع …… 4 نقاط.



يذكر أن ثلاث مباريات قد أقيمت الإثنين ونجحت العروبة في الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، بينما نجح الحزم في التفوق على نجران بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما نجح الأهلي في الفوز على الخلود بهدف دون رد.

كان مدرب أهلي جدة قد أكد في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز، أن أهلي جدة من الفرق القوية وأكد أن التركيز الأن منصب على المستقبل وعلى قدرة الفريق على العودة إلى دوري المحترفين من جديد بعد الهبوط للدرجة الأولى وأكد أن تلك الصفحة يجب طيها والعمل على إستعادة مكانة أهلي جدة بين جماهيره والعودة لدوري المحترفين.

يذكر أن بفوز أهلي جدة على الخلود قد صحح بذلك مساره بشكل كبير عقب تحقيق الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ويسعى أهلي جدة بعد الحصول على أول ثلاث نقاط له في دوري الدرجة الأولى إلى الحفاظ على الفوز والنقاط من أجل الترقي في ترتيب دوري الدرجة الأولى وحجز مقعد من المقاعد المؤهلة إلى دوري المحترفين السعودي بشكل كبير.

كان أهلي جدة قد قام بثورة إدارية على مستوى الفريق من أجل العود في الفوز من جديد في دوري الدرجة الأولى، حيث جاء الفوز على الفريق في دوري الدرجة الأولى ليعيد أهلى جدة إلى الطريق الصحيح ويسعى من خلاله الفريق لإستعادة نغمة الإنتصارات في المباريات المقبلة الهامة للفريق.