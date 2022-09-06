نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في دوري أبطال أوروبا ويترقب عشاق ومحبي الفريق الملكي المباراة الاولي والافتتاحية للفريق في بطولة دوري ابطال أوروبا النسخة الجديدة لهذا العام ويلاقي فريق ريال مدريد فريق سلتيك بارك في الجولة الاولي من دور المجموعات ويقع الفريق في المجموعة السادسة التي تتكون من شاختار دونيتسك الفريق الاوكراني وفريق ليبزيج الألماني وفريق سلتيك ويسعي ريال مدريد للفوز بهذه المباراة وبدء مشواره هذا العام في البطولة بالفوز والتفوق لتصدر مجموعته منذ البداية.

موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في دوري أبطال أوروبا

بعدما حقق فريق ريال مدريد البطولة الـ 14 في تاريخه وتحقيقه النسخة الماضية من دوري ابطال أوروبا يسعي الفريق لاستمرار في الحفاظ علي اللقب وتحقيقه للسنة الثانية علي التوالي ويبدا الفريق الملكي مشواره بمواجهة فريق سلتيك اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 وتبدا المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت القطرية المشفرة الناقل الحصري والرسمي لجميع مباريات دوري ابطال أوروبا وجميع مباريات كرة القدم العالمية بشكل عام فهي تعرض جميع مباريات الأندية والمنتخبات في البطولات العالمية.

يمكنك مشاهدة ومتابعة مباراة ريال مدريد وسلتيك في دور المجموعات من دوري ابطال أوروبا 2023 علي قناة beIN Sports 2 HD Premium وتقام المباراة علي ملعب سلتيك بارك وهنا يحل الفريق الملكي ضيفا علي الفريق الألماني في المباراة الافتتاحية من دور المجموعات وأعلنت فريق سلتيك عبر صفحته الرسمية علي تويتر ان الفريق علي استعداد كامل للمباراة ويدخل المباراة وهو كامل الصفوف دون نقصان في اللاعبين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سلتيك

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم ويعاني من غياب عنصرين وهما خيسوس فاييخو وألفارو أودريوزولا بسبب الإصابة ولكن باقي اللاعبين مستعدين للمباراة واعلن الفريق عبر حسابة الرسمي علي تويتر عن قائمة اللاعبين المتواجدين في مباراة سلتيك في المباراة الافتتاحية من دور مجموعات دوري ابطال أوروبا وجاءت القائمة كما هو موضح في الصورة التالية.

من المتوقع ان يبدا فريق ريال مدريد المباراة وفي حراسة المرمي الحارس الاساسي تيبو كورتوا وخط الدفاع مكون من فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدر ميليتاو – داني كارفاخال بينما خط وسط الفريق يتكون من توني كروس – أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش وخط الهجوم مكون من الثلاثي فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيديريكو فالفيردي.