انطلاقة نارية.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس ، تفتتح مساء غدٍ الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2022 ، ولحساب مباريات اليوم الأول في الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة، يستضيف ملعب بارك دي برانس أو حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، مواجهة قوية ونارية، بمثابة نهائي مبكر للغاية في التشامبيونز ليج ، تجمع فريقا يوفنتوس وباريس سان جيرمان ، اللذين جمعتهما العديد من المواجهات، كانت اليد العليا فيها للفريق الإيطالي، وهو التاريخ الذي يسعى العملاق الفرنسي لتغييره، قياسًا على المتغيرات العديدة في كرة القدم العالمية.

نتناول بالتفصيل في السطور المقبلة، جميع الأخبار والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات الناديين وإنجازاتهما قبل النسخة 68 من دوري الأبطال الأوروبي 2023 ، وكذلك تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ويوفنتوس .

مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

مواجهة أخرى بروح النهائيات، في الموسم الجديد منUEFA Champions League 2022/23 .

حيثما مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان ، المرتقبة في افتتاح مرحلة دور المجموعات من البطولة العريقة.

يسعى خلالها – كما أسلفنا – السيدة العجوز “يوفنتوس”، إلى استعادة هيبته على الصعيد الأوروبي.

استنادًا إلى التفوق التاريخي على مستوى المواجهات المباشرة بين العملاقين الأوروبيين.

في مقابل رغبة كبيرة مدعومة بإصرار وكتيبة مدججة بالنجوم، من جانب فريق العاصمة الفرنسية، في تغيير مسار التاريخ.

والسعي لتحقيق الانتصار الأول على المنافس الإيطالي القوي، في مواجهة مرتقبة قد تحدد شكل وترتيب المجموعة الثامنة.

فيما يلي نتناول أولًا جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023 :

وهذه قائمة بالأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال قبل الموسم الـ68 (العشر الأوائل):

ننوه إلى أنه، وضمن مباريات اليوم الأول في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ، تقام العديد من المواجهات القوية للأندية الكبرى.

يأتي في أبرزها مباراة دينامو زغرب وتشيلسي عن المجموعة الخامسة، والتي تسبق مواجهة باريس واليوفي.

كما تلعب مباراة ريد بول سالزبورج وميلان عن المجموعة E أيضًا.

علاوة على مواجهتي إشبيلية أمام مانشستر سيتي في المجموعة السابعة، و سيلتك وريال مدريد بالمجموعة السادسة.

نادي باريس سان جيرمان

نبدأ تغطيتنا للحدث الأبرز في افتتاحية “ليالي الأبطال”، مع نادي باريس جيرمان الفرنسي .

والذي يشهد أدائه تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

لاسيما مع الصفقات القوية التي تبرمها إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

والتي تعيد إلى الأذهان ذكريات جيل 2000 في القلعة الملكية الإسبانية “ريال مدريد”.

وعن مشاركة Paris Saint-Germain F.C في النسخة الجديدة من دوري الأبطال .

فأتت على خلفية تتويجه بلقب الدوري الفرنسي عن الموسم الماضي.

حيثما حصد اللقب العاشر في تاريخه، بعدما جمع 86 نقطة وصافي (54) هدفًا، بفارق 15 نقطة عن وصيفه مارسيليا.

أما على صعيد دوري أبطال أوروبا ، فبعد نحو 16 مشاركة في المسابقة، كان الإنجاز الأبرز لـ الحمر والزرق هو احتلال المركز الثاني.

وذلك عقب الخسارة في نهائي الموسم الاستثنائي من التشامبيونز ليج 2020/2019 من أمام بايرن ميونخ (0-1).

وفي الموسم الماضي، ودع الفريق منافسات دوري الأبطال من دور الـ16.

وذلك إثر خسارة “دراماتيكية” من أمام البطل ريال مدريد.

رغم فوز الفريق الباريسي ذهابًا، إلا أن الملكي عاد بعد ريمونتادا رائعة.

نادي يوفنتوس

على الجانب الآخر ، حيث نادي يوفنتوس الإيطالي ، الطامح كما أسلفنا إلى استعادة هيبة الماضي.

فاليوفى يمتلك لقبين مميزين في دوري أبطال أوروبا ، آخرهم كان في موسم 1996.

حيثما تغلب Juventus F.C على أياكس أمستردام الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

وذلك بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وجاءت مشاركة السيدة العجوز في الموسم الجديد من الشامبيونز ليج 2023 .

إثر نجاحه في احتلال المركز الرابع بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

بعدما حصد 70 نقطة وصافي (20) هدفًا، بفارق 6 نقاط فقط عن لاتسيو صاحب المركز الخامس.

وللمفارقة العجيبة، ففي الموسم الماضي من دوري الأبطال غادر الفريق الإيطالي المنافسات من دور ثمن النهائي أيضًا.

حيثما خرج في واحدة من مفاجآت النسخة الماضية، من أمام فياريال الإسباني.

وذلك بعد التعادل إيجابيًا (1-1) في إسبانيا، قبل الخسارة في العودة (0-3) في تورينو.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ويوفنتوس

على صعيد المواجهات المباشرة بين Paris Saint-Germain vs Juventus ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الناديين تاريخيًا إجمالي 10 لقاءات.

لم يسبق للناديين أن تقابلا في دوري الأبطال، بمسماه القديم أو الجديد.

بينما جمعتهما مواجهتين في كأس الكؤوس الأوروبية ، و4 في كأس الاتحاد الأوروبي “المسمى الجديد”.

علاوة على مباراتين في كأس السوبر الأوروبي ، إضافة إلى لقاء ودي وآخر في الكأس الدولية للأبطال .

إجمالًا، فاز يوفنتوس في 8 مباريات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

في المقابل، لم يتمكن باريس سان جيرمان من الانتصار أمام السيدة العجوز في أي لقاء.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس ، فقد سجل الفريق الإيطالي 21 هدفًا، مقابل 8 أهداف فقط سجلها النادي الفرنسي.

في سياق متصل ، وبشأن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز اليوفى (6-1).

وذلك في ذهاب كأس السوبر الأوروبي 1997 ، والتي توج النادي الإيطالي بلقبها.

خاصةً بعد تكرار الفوز في العودة، ولكن بنتيجة (3-1).

وقد مثلت السداسية، الفوز الأكبر لـ يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في تاريخ مواجهات الفريقين.

بينما كانت أفضل نتيجة “نسبيًا” لـ باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس هي التعادل الإيجابي (2-2).

وهو ما حدث في ذهاب الدور الثاني من “كأس الكؤوس الأوروبية” 1983 ، والتي توج بها يوفنتوس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس والقنوات الناقلة

أخيرًا ، وبشأن من المقرر إقامة النهائي المبكر في دوري الأبطال 2023 ، مساء الثلاثاء، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر وفرنسا وإيطاليا، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس ، فسيكون الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ).

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .

وحول معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس ، فوفق منصات إعلامية تابعتها “ثقفني” سيكون المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

الخاتمة

في النهاية ، استعرضنا سويًا جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ المشاركات والإنجازات للفريقين في البطولة، علاوة على تاريخ مواجهات يوفنتوس وباريس سان جيرمان .