نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليمن والمغرب للناشئين .. “الآن” موعد مباراة اليمن والمغرب اليوم في نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد لكم موعد مباراة اليمن والمغرب للناشئين اليوم في نصف نهائي كأس العرب و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يلتقي منتخب اليمن للناشئين ضد نظيره منتخب المغرب في الجولة نصف النهائية من البطولة العربية التي وصل إليها بشق الأنفس بعد ثلاث جولات في دور المجموعات وجولة أخرى في الدور ربع النهائي. واستطاع خلال هذه المباريات التفوق على منافسيه من المنتخبات الأخرى والوصول إلى المربع الذهبي أمام المنتخب المغربي. وفي السياق ذاته من المقرر أن تنتهي بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام في يوم الثامن من شهر سبتمبر الجاري والتي تقام فعاليتها على الأراضي الجزائرية. وفيما يلي نتعرف على تفاصيل توقيت مباراة اليمن للناشئين اليوم ضد المغرب والقنوات المفتوحة الناقلة .

مباراة اليمن والمغرب للناشئين

وتأتي مباراة اليمن والمغرب للناشئين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب. بعدما نجح المنتخب اليمني في الفوز أمام منتخب السودان في مباراة ربع النهائي بهدف نظيف. بالإضافة إلى ذلك فقد نجح منتخب اليمن للناشئين في الفوز خلال مباراة الجولة الأولى أمام منتخب عمان بنتيجة 3 – 0. في حين تعادل في مباراة الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات أمام منتخب ليبيا وتونس. واحتل المنتخب اليمني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف وبرصيد خمسة نقاط.

موعد مباراة اليمن والمغرب اليوم في نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022

ويحين موعد مباراة اليمن والمغرب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين 2022. مساء اليوم الاثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية :

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة اليمن والمغرب اليوم اليمن في تمام الساعة 10:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 8:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة المغرب واليمن للناشئين اليوم

وتذاع مباراة المغرب واليمن للناشئين اليوم على العديد من القنوات الرياضية الفضائية. والتي يأتي في مقدمتها قناة الشارقة الرياضية. وذلك بالإضافة إلى قناة اليمنية السعيدة وقناة الجزائرية الرياضية. وفيما يلي نرصد لكم تردد بعض القنوات الناقلة.

تردد قناة الشارقة الناقلة لمباراة اليمن اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11012 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

متابعة مباراة اليمن ضد المغرب عبر قناة الشارقة الرياضية عرب سات SD

القمر الصناعي عرب سات التردد 11862 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لمباراة المغرب واليمن للناشئين

ويمكنكم متابعة مباراة المغرب واليمن للناشئين من خلال تردد قناة الجزائرية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تفاصيل بطاقة مباراة اليمن ضد المغرب اليوم

المباراة منتخب اليمن ضد المغرب البطولة نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الاثنين الموافق الخامس من سبتمبر 2022 – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت اليمن ومكة المكرمة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب الملعب ملعب السيق في الجزائر القنوات الناقلة قناة الشارقة الرياضية – قناة الجزائرية الرياضية

منتخب اليمن للناشئين

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة اليمن للناشئين اليوم ضد المغرب. نود أن نشير إلى أن المنتخب اليمن لعب ثلاث مباريات خلال دور المجموعات وحقق خلالهم الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وهو ما جعله يتصدر قائمة جدول ترتيب المجموعات. فيما يأتي المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط أيضًا بعدما فاز في مباراة واحدة وحقق التعادل في مباراتين بفارق هدف واحد عن المركز الأول. أما المنتخب الليبي فجاء في المركز الثالث برصيد خمس نقاط وبفارق هدف أيضًا عن المركز الثاني. وتذيل قائمة الجدول المنتخب العماني الذي لم يحالفه الحظ خلال هذا الموسم وخرج من منافسات البطولة بدون نقاط.

منتخب المغرب للناشئين

وعلى الجانب الآخر يأتي منتخب المغرب الذي يواجه نظيره اليمني للناشئين مساء اليوم. وهو محتلًا المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث. وذلك بعدما نجح في الفوز بمباراة واحدة وخسر مباراة أخرى.