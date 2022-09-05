موعد مباراة ليفربول ونابولي الأربعاء 7/9/2022 دوري أبطال أوروبا

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عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول ونابولي الأربعاء 07/09/2022 دوري أبطال أوروبا ينتظر عشاق كرة القدم بث مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا الجولة الأولى ويتمنى جماهير ومحبو ليفربول الفوز في هذه المباراة لأنه لم يتمكن من الحصول إلا على تسع نقاط وبالتالي احتل المركز السابع بعد الفوز في مباراتين وتعادل مرتين في مباراتين أخرتين، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم موعد مباراة ليفربول ونابولي الأربعاء 7 سبتمبر دوري أبطال أوروبا بالتفصيل.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

سوف تبدأ المباراة بين فريقي ليفربول ونابولي في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت العالمي وفي تمام الساعة التاسعة في مصر ودولة ليبيا والسودان.

سوف يتم بث هذه المباراة القوية بين ليفربول ونابولي في تمام الساعة 10 في دولة الكويت وقطر ودولة البحرين وكذلك في المملكة السعودية.

مباراة ليفربول ونابولي دوري أبطال أوروبا

يأمل كل من الفريقين في المباراة القادمة إلى تحقيق الفوز والانتصار حتى يتمكن من الفوز في دوري الأبطال حيث تشارك كلا من الفريقين في خمس مباريات قبل ذلك تمكن كل منهم من تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل بين الفريقين في مباراة واحدة فقط بالإضافة إلى أن فريق ليفربول تمكن من تسجيل ستة أهداف في شباك نابولي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد نابولي

يهتم جماهير ليفربول بمعرفة التشكيل المتوقع ويشمل الآتي،

سوف يتواجد النجم الكبير محمد صلاح في خط الهجوم ومعه اللاعب روبرتو فيرمينو.

أما خط الدفاع سوف يتواجد في اللاعب فان دايك وأرنولد وتيسيماكس وأيضا اللاعب جوميز أما بالنسبة لخط الوسط سوف يتواجد اللاعب إليوت وكذلك كارفاليو وفابينيو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي

سوف يتم بث المباراة القوية بين فريقي ليفربول ونابولي على قنوات بي أن سبورت التي تقوم بعرض جميع مباريات دوري أبطال أوروبا وسوف تقام المباراة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء يوم الأربعاء السابع من شهر سبتمبر في دوري أبطال أوروبا وبالتالي ينتظر محبو فريق ليفربول ونابولي إلى تحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة.