نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية والجزائر للناشئين .. “إليكُم” موعد مباراة السعودية والجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والجزائر للناشئين اليوم يخوضها المنتخبان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2022 تحت 17 عام. وذلك بعد عدة جولات تنافسية مكنت منتخب السعودية والجزائر للناشئين من الوصول إلى المربع الذهبي. والتي ستحدد في هذا اليوم من المنتخب الذي سيلعب على المركز الثالث في البطولة العربية لهذا الموسم. وبدون شك فإن فرص المنتخب الجزائري في التفوق على نظيره السعودي كبيرة خلال هذا اللقاء حيث تقام مباراة السعودية ضد الجزائر للناشئين في مدينة بوهران الجزائرية والتي ستزيذ من فُرص محاربو الصحراء في قطع تذكرة العبور إلى نهائي كأس العرب 2022. ومع ذلك الأمر فإن المنتخب السعودي يدرك هذا الأمر جيدًا. وفي السياق ذاته نرصد لكم فيما يلي موعد و توقيت مباراة السعودية للناشئين اليوم ضد الجزائر و القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة السعودية والجزائر للناشئين

تترقب جماهير كلا المنتخبين نتيجة مباراة السعودية والجزائر للناشئين اليوم التي ستتحدد من المنتخب الذي سيتأهل إلى الدور النهائي في بطولة كأس العرب تحت 17 عام. ومع ذلك الأمر نود أن نشير إلى أن منتخب السعودية للناشئين وصل إلى الدور نصف النهائي بعدما تغلب على نظيره العراقي بنتيجة غير متوقعة خلال مباراة الربع نهائي والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 4 أهداف نظيفة دون رد خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء يوم الجمعة الماضية.

موعد مباراة السعودية والجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022

وسيكون موعد مباراة السعودية والجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022. مساء اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022. حيث من المقرر أن تقام المباراة خلال هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية والجزائر اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:30 مساءً الجزائر في تمام الساعة 4:30 مساءً مصر في تمام الساعة 5:30 مساءً الإمارات في تمام الساعة 7:30 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والجزائر للناشئين اليوم

نرصد لكم في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية للناشئين اليوم ضد الجزائر في بطولة كأس العرب 2022. والتي من المقرر أن يتم بثها من خلال القنوات التالية:

قناة الكأس القطرية.

وأيضًا قناة الجزائرية الرياضية.

بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت المصرية.

قناة أبوظبي الرياضية 2 HD

والقناة الرياضية السعودية الأولى.

معلق مباراة السعودية للناشئين والجزائر اليوم

نستعرض معكم في الآتي معلق مباراة السعودية والجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب للناشئين. حيث أسندت قناة السعودية الرياضية الأولى مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي الشهير”عائد العصمي “. بالإضافة إلى ذلك سيكون معلق المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية هو “حازم عبدالسلام”. كما سيكون معلق مباراة السعودية اليوم عبر شاشة دبي 1 HD المعلق “عبدالله السعدي”.

تفاصيل بطاقة مباراة السعودية ضد الجزائراليوم

المباراة منتخب السعودية ضد الجزائر البطولة بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 – في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة – في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر – في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر الملعب ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية – قناة الشارقة الرياضية – قناة العراقية الرياضية

منتخب السعودية للناشئين

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة السعودية والجزائر للناشئين اليوم. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي للناشئين نجح في تحقيق أداء متميز خلال منافسات بطولة كأس العرب 2022 تحت 17 عام. فبالرغم من الخسارة التي تلقاها أمام المنتخب المصري في مباراة الجولة الأولى والتي انتهت بثلاث أهداف نظيفة لصالح الفراعنة. إلا أنه نجح في الفوز على نظيره السوري في مباراة الجولة الثانية بنتيجة 4-3. كما نجح في الفوز أيضًا أمام منتخب لبنان خلال مباراة الجولة الثالثة.

منتخب الجزائر للناشئين

ويأتي على الجهة المقابلة منتخب الجزائر للناشئين الذي كان الفوز حليفه خلال مختلف مواجهاته التي خاضها في هذه البطولة بالموسم الحالي. فقد فاز في مباراة الجولة الأولى أمام منتخب فلسطين بخماسية نظيفة. أما في مباراة الجولة الثانية فقد فاز على منتخب السودان بنتيجة 2-0 وفي مباراة الجولة الثالثة والتي كانت أمام منتخب الإمارات فاز عليه بنتيجة 3-0.