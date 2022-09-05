انت الان تتابع خبر الأهلي يسابق الزمن لإنهاء الصفقات الجديدة قبل معسكر هولندا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء الصفقات الجديدة قبل السفر إلى هولندا لخوض معسكر إعداد خارجى تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.



ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى تواجد الصفقات الجديدة بمعسكر هولندا من أجل خوض فترة الإعداد مع الفريق الأحمر والانسجام رفقة الأهلي، باعتبار أن المعسكر الخارجي فرصة مواتية لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.



ويتفاوض الأهلي مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب لحسم صفقات الموسم الجديد وتدعيم المراكز التي تحتاج للدعم فى الميركاتو الصيفي الحالي.