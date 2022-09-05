نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشرةً| موعد مباراة السعودية والجزائر للناشئين تحت 17 عام أعرف القنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية والجزائر للناشئين تحت 17 عام، الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في الجزائر، من أهم المواعيد الكروية التي يتم البحث عنها اليوم من قبل الجماهير الجزائرية والسعودية، اللقاء الحاسم المؤهل إلي نهائي البطولة، تحظى المباراة بمتابعة كبيرة من قبل جماهير المنتخبين ويأمل كلاً منهم للعبور للنهائي، وانتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي تجمع منتخبات اليمن والمغرب، والمقرر لها أن تبدأ عقب مباراة الجزائر والسعودية ليتم على أثر نتيجة المباراتين تحديد طرفي النهائي، تقام المباراة على ملعب السيق في ولاية معسكر وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

موعد مباراة السعودية والجزائر

كان المنتخبين قد تأهلا إلي الدور قبل النهائي بعد أن حقق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة في دور المجموعات، وحصد 9 نقاط من الفوز على فلسطين والإمارات والسودان، ثم تقابل في الدور ربع النهائي وحقق الفوز على المنتخب التونسي بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب، أما المنتخب السعودي فقد حل ثانيا في مجموعته بعد المنتخب المصري، بعد خسارته بثلاثية أمام مصر، ثم الفوز على كلاً من سوريا ولبنان وفي الدور ربع النهائي فاز على العراق بنتيجة كبيرة 4 مقابل هدف وحيد، ليضرب موعد مع الجزائر في نصف النهائي.

موعد مباراة السعودية والجزائر اليوم

15.30 : – الثالثة والنصف بالتوقيت العالمي.

16.30 : – الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17.30 : – الخامسة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكلاً من قطر، البحرين، دولة الكويت.

تاريخ مواجهات السعودية والجزائر

على مستوى الناشئين لم يتقابل المنتخبين وتعد مباراة اليوم هي الأولى، بينما على مستوى المنتخب الأول فقد تقابل المنتخبين قبل هذه المباراة 7 مرات، كان الفوز من نصيب الأخضر السعودي في 4 مباريات، وحل التعادل في 3 مباريات ولم يسبق للجزائر تحقيق الفوز في أي مباراة.

التشكيل المتوقع للسعودية ضد الجزائر

حراسة المرمى : – محمود البرية.

خط الدفاع : – سعد المطيري، عبد السلام برناوي، ياسين خالد، قاسم سلطان.

خط الوسط : – محمد هزازي، جازوب الظفيري، رامز العطار، عمار اليهيبي، فرحة الشمراني.

خط الهجوم : – نواف البشري.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة عبر أكثر من قناة فتنقل على قناة الكأس القطرية 2، ويعلق عليها المعلق العراقي مصطفى ناظم العلوان، كما تنقل على القناة السادسة الجزائرية، وقناة الشارقة الإماراتية.

بطاقة المباراة