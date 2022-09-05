عايزين 3 لاعيبه.. شوبير يكشف شروط فيوتشر للموافقة على التفريط في الدينامو للأهلي

شوبير يكشف شروط فيوتشر للموافقة على رحيل محمد رضا بوبو للنادي الأهلي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الكابتن أحمد شوبير قد أكد أن إدارة فيوتشر ترفض التفريط في القوام الأساسي لكنها تدرس في الوقت الراهن العروض الجيدة وفيما يخص بوبو تم الموافقة على إتمام الصفقة لصالح النادي الأهلي مقابل إنتقال الثلاثي طاهر محمد طاهر وحسام حسن وكريم فؤاد إلى صفوفه.

وفي تصريحات إذاعية قال شوبير أن بوبو عقده ممتد مع فريق نادي فيوتشر وتوقيعه لأي من الفرق المنافسة في الدوري المصري أمر منافي تمامًا للحقيقة وفي حالة أراد النادي الأهلي الحصول عليه يجب الموافقة أولًا على السماح بإنتقال الثلاثي طاهر وحسام حسن وكريم فؤاد لمصلحة نادي فيوتشر في صفقة تبادلية”.

وأكمل أن رفض إدارة النادي الأهلي مبادلة الثلاثي ببوبو يعني أن اللاعب مستمر الموسم القادم في صفوف فريقه خاصةً أن الإدارة ترى بأنه من العناصر الاساسية التي لا يمكن التفريط فيها وبالأخص انهم مقبلون للمشاركة في الكونفدرالية الافريقية للمرة الأولى في تاريخهم وسيدعمون الفريق بعدد من الصفقات وفقًا لرؤية المدير الفني الكابتن علي ماهر.