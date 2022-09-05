ده اللي عندي.. قرار نهائي من الخطيب لكهربا بسبب غرامة الإيقاف وعقوبة الزمالك

كواليس إيقاف كهربا وموقف النادي الأهلي

وقالت بعض المصادر المقربة داخل النادي الأهلي فيما يخص موقف محمود كهربا أن مصير اللاعب مجهول حتى الآن أما فيما يخص الإدارة فإن الكابتن محمود الخطيب ينوي الاستغناء عنه بسبب الإيقاف لعدم دفع الغرامة لكن عملية البيع لن تكون مجانية كما يعتقد البعض.

حيث ترددت بعض الأنباء مؤخرًا عن وصول بعض العروض المحلية لصالح اللاعب من أجل الحصول على توقيعه بصورة مجانية من الأهلي ولكن مقابل دفع الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك قبل أن يتم تأجيل الملف لحين الأنتهاء أولًا من ملف الصفقات الجديدة والمدرب القادم الذي سيتولى التدريب خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وعن ما إذا كان النادي الأهلي سوف يتكفل بتلك الغرامة فإن مجلس الإدارة قد أبلغ اللاعب بالفعل أنه لا توجد اي نية فيما يخص عملية الدفع وبالأخص أن إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور لا يوجد لديها النية من أجل تقسيط المبلغ وهو ما يصعب عملية المشاركة في دفعها من الاساس.