قادمًا من الدوري التركي.. الأهلي يقدم عرض رسمي للتعاقد مع "الساحر" بـ3 مليون دولار

الأهلي يقدم عرض رسمي للتعاقد مع سفيان فيجولي

قال الإعلامي “محمد شبانة” بان النادي الأهلي مهتم منذ فترة طويلة بمسألة التوقيع مع اللاعب سفيان فيجولي نجم نادي جالاتا سراي التركي، وذلك بعدما تم ترشيح اللاعب من قبل أحد شركات التسويق والتي قالت بأنها قادرة على التوقيع مع اللاعب وجعله يفسخ عقده مع ناديه التركي في أقرب وقت ممكن ومن ثم ينتقل إلى النادي الأهلي.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى كون الأهلي فتح خطوط تفاوض مع اللاعب وعرض عليه راتب سنوي يصل لنحو 750 ألف دولار وقابل للزيادة إلى مليون دولار من أجل الانتقال نحو القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة جديدة مدوية في النادي الأهلي

بحسب التقارير، فإن لجنة التخطيط قد طلبت من أمير توفيق، مدير لجنة التسويق في النادي، ضرورة حسم الأمور والشروط المالية مع اللاعب في أسرع وقت ممكن، ومن ثم سوف ينتظر النادي رأي مديره الفني الجديد بعد وصوله للقاهرة في هذه الصفقة، وفي حال أعطى المدرب موافقة نهائية على تلك الصفقة، فاللاعب سيوقع للنادي الأهلي ويتم إعلان الانتقال الرسمي بشكل نهائي.

الجدير بالذكر بأن سفيان فيجولي يعد من بين أشهر اللاعبين الجزائريين خلال العقد الأخير، حيث سبق له وأن مثل منتخب الجزائر في العديد من المحافل الدولية ومن بينها كأس العالم 2014، وكذلك لعب “فيجولي” لعدة أندية أوروبية على رأسها نادي فالنسيا الإسباني وألميريا وهذا بالإضافة إلى نادي ويست هام الإنجليزي.