انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، رحلة المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2022، عندما يلتقي نظيره نابولي الإيطالي في الجولة الأولي من دور المجموعات.
ويلعب ليفربول مع نابولي في الجولة الأولي من دور المجموعات يوم الأربعاء القادم الموافق 7 سبتمبر 2022، على أرضية ملعب دييغو ارماندو مارادونا، حيث تضم المجموعة الأولي كلا من ليفربول ونابولي وأياكس ورينجرز.
موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا :
تقام مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا ، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا:
تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium” بنقل مباراة ليفربول نابولي.