موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، رحلة المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2022، عندما يلتقي نظيره نابولي الإيطالي في الجولة الأولي من دور المجموعات.

ويلعب ليفربول مع نابولي في الجولة الأولي من دور المجموعات يوم الأربعاء القادم الموافق 7 سبتمبر 2022، على أرضية ملعب دييغو ارماندو مارادونا، حيث تضم المجموعة الأولي كلا من ليفربول ونابولي وأياكس ورينجرز.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا :