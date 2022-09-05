مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022.. تعرف على القنوات الناقلة واستمتعوا

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 بكل المباريات

رياض - احمد صلاح - ينقب عشاق الدائرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 عن العديد من المباريات المتنوعة في كل المسابقات الأوروبية والعربية، وأنه في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني يستضيف بلد الوليد أمام ألميريا في نهاية المرحلة من البطولة.

ويوجد في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي مواجهة بين أتالانتا وضيفه ومونزا، والدوري المغربي يشهد جولته الثانية من المسابقة مواجهة بين الوداد والدفاع الحسني الجديدي، ومن ضمن نصف نهائي كأس العرب لكل الناشئين، وأيضاً تلعب مباراتان اليوم الأولي بين كلاً من الجزائر والسعودية والثانية بين اليمن والمغرب.

مباريات كأس العرب للناشئين وكل القنوات الناقلة

القنوات الناقلة الموعد المباراة SSC1 18:30 السعودية الجزائر أمام السعودية SSC1 22:00 السعودية اليمن أمام المغرب

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

القناة الناقلة المواعيد المباراة Ad SPOTS PREMIUM 1 19:30 بتوقيت السعودية مونزا أمام أتالانتا

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

القناة الناقلة الموعد المباراة ARRYADIA 20:00 بتوقيت السعودية الوداد أمام الدفاع الحسني الجديد

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني