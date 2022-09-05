انت الان تتابع خبر صفقات الزمالك الجديدة.. فيريرا كشفها خلاص وحسم مصير بعضهم والان مع التفاصيل

صفقات الزمالك الجديدة فيريرا يحسمها

رياض - احمد صلاح - قام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأولي لكرة القدم في نادي الزمالك، بحسم في الساعات القادمة مصير الكثير من الصفقات التي حصل الأبيض على توقيعها أو حسم التفاوض معها في انتظار الكاملة الأخيرة له، والعمل على تفعليها من عدمه قبل أن يتم غلق باب الميركاتو الصيفي القادم.

ورشح للتعاقد عبده يحيي مهاجم وهداف غزل المحلة وهو الذي يولي النادي الأهمية الكبرى، وتوجد محاولات لضم جون إيبوكا هداف إنبي وناصر منسي هداف البنك الأهلي، وحسمت صفقة الدفاعية المطلوبة وهي مثل ضم أحمد حكم مدافع سموحة السكندري، ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش، وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، وأيضاً الصفقة الدفاعية وفيها أحمد أيمن منصور.

وتوجد 3 صفقات جديدة هي زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء وإبراهيما نداي لاعب وسط مهاجم لوزيرين السويسري أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز سابقاً، وطالب فيريرا حسم موقفه من ضم محمود عبد المعاطي لاعب وسط الإسماعيلي الذي حصل الأبيض على توقيعه لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر.