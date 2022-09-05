نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والجزائر في نصف نهائي كاس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد مباراة السعودية والجزائر في نصف نهائي كاس العرب حيث يرغب الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والجزائر في متابعة المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع كل من منتخب السعودية ومنتخب الجزائر اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 في نصف نهائي كاس العرب تحت الـ 17 سنة ويسعي المنتخب السعودي لحصد اللقب والفوز بالبطولة ليكون قد حقق كاس العرب مرتين بينما منتخب الجزائر للناشئين يسعي للفوز في لقاء اليوم والتقدم خطوة نحو البطولة لتحقيقها للمرة الاولي في تاريخه.

موعد مباراة السعودية والجزائر في نصف نهائي كاس العرب

تقام مباراة السعودية والجزائر في نصف نهائي كاس العرب أمس اليوم الاثنين في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة والساعة 6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية وتقام المباراة علي ملعب ستاد عبد الكريم كووم في مدينة السيق الجزائرية واستطاع المنتخب السعودي في دور الثمانية من تخطي هذه المرحلة بينما كان يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب التونسي في مباراة قوية انتهت بركلات الترجيح واستطاع منتخب الجزائر التفوق ليلاقي المنتخب السعودي في نصف النهائي وعلي بعد خطوة واحدة من تحقيق اللعب اذا استطاع الفوز في هذه الليلة.

من المقرر ان تذاع مباراة السعودية والجزائر في نصف نهائي كاس العرب للناشئين علي قناة KSA sports HD 4 وسيكون معلق المباراة هو عائد العصمي وأيضا قناة أبو ظبي اتش دي 2 تقوم بإذاعة المباراة بشكل حصري وسيكون المعلق هو حازم عبد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والجزائر في نصف نهائي كاس العرب

في نفس اليوم تلعب مباراة اخري في نصف نهائي كاس العرب للمنتخبات وهي مباراة تجمع المنتخبين منتخب اليمن ومنتخب المغرب والفائز في هذه المباراة سيلاقي الفائز في مباراة الجزائر والسعودية في نهائي كاس العرب للناشئين وسيكون علي بعد خطوة واحدة من تحقيق هذا اللقب المميز وبالتالي يسعي كل منتخب لبذل أقصي جهد للوصول الي النهائي وتحقيق كاس العرب للمنتخبات تحت عمر الـ 17 سنة.