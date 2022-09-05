فالنسيا يسحق خيتافي وفياريال يعمق جراح إلتشي

فالنسيا يسحق خيتافي وفياريال يعمق جراح إلتشيحقق فريق فالنسيا، فوزاً ساحقاً، على ضيفه خيتافي، بنتيجة "5-1" في مباراة الجولة الـ 4 من الدوري الإسباني.

ليصبح فالنسيا بـ 6 نقاط، وتقدم إلى المركز العاشر، وبقي خيتافي بنقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

وقبل ذلك تمكن فريق فياريال من تحقيق انتصار بنتيجة كبيرة أيضاً، على حساب ضيفه فريق إلتشي، بنتيجة "4-0".

ورفع فياريال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف برشلونة الثاني، وإلتشي يبقى لديه نقطة في المركز الثامن عشر.